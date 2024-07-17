«H Κύπρος δεν είναι μία ξεχασμένη γωνία της ΕΕ, τόνισε η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, επισημαίνοντας ότι «οι προκλήσεις της Κύπρου είναι και δικές μας προκλήσεις και ότι η Ευρώπη δεν θα είναι ποτέ ολόκληρη όσο η Κύπρος παραμένει διαιρεμένη».

H Ρομπέρτα Μέτσολα ανέφερε ότι «στην Ευρώπη μας, οι διαιρέσεις δεν έχουν θέση. Γι' αυτό είναι σημαντικό να τονίσω ότι αυτή η αναγκαστική διαίρεση ενός κράτους μέλους της ΕΕ, δεν είναι κυπριακό ζήτημα, αλλά ευρωπαϊκό και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό με ευρωπαϊκό τρόπο».

«Η Ευρώπη έχει τη δύναμη να θεραπεύει - το έχουμε δει, το έχουμε νιώσει, το έχουμε ζήσει. Η ευθύνη βαρύνει εμάς να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εμπειρία για να φέρουμε τους ανθρώπους κοντά, να εργαστούμε προς ένα κυρίαρχο, ευρωπαϊκό, κράτος. Μια δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου και τις αξίες της ΕΕ», υπογράμμισε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Επίσης, η πρόεδρος του ΕΚ σημείωσε ότι «η ΕΕ έχει σφυρηλατηθεί από την οδυνηρή ιστορία της ηπείρου μας. Εκεί που κάποτε υπήρχε πόλεμος, πόνος και αιματοχυσία, τώρα γίνονται συναντήσεις με πνεύμα συνεργασίας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

