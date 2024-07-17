Ο 37χρονος Κρίστοφερ Σόλτες από την Αριζόνα κατηγορείται για το φόνο της μόλις 2 ετών κόρης του την οποία άφησε μέσα στο αυτοκίνητο για περισσότερες από τρεις ώρες ενώ οι θερμοκρασίες ήταν πάρα πολύ υψηλές με τον ίδιο να είναι "πολύ απασχολημένος" παίζοντας... playstation.

Ο 37χρονος πατέρας τριών παιδιών, ισχυρίστηκε ότι άφησε τη μικρή Πάρκερ να κοιμάται μέσα στο αυτοκίνητό του για 30 λεπτά αφότου επέστρεψε στο σπίτι από ψώνια επειδή δεν ήθελε να την ξυπνήσει, σύμφωνα με την New York Post.

Ωστόσο, πρόσφατα δημοσιευμένα αρχεία στο δικαστήριο αποκαλύπτουν ότι ο 37χρονος είχε ξεχαστεί παίζοντας βιντεοπαιχνίδια για περισσότερες από τρεις ώρες - μέχρι που η τρομοκρατημένη γιατρός - σύζυγός του επέστρεψε στο σπίτι και βρήκε το κορίτσι νεκρό μέσα στο αυτοκίνητό του, ανέφερε το KPLC-TV News.

«Σου είπα να σταματήσεις να τα αφήνεις στο αυτοκίνητο», επέπληξε η Έρικα Σόλτες, αναισθησιολόγος, σε γραπτά μηνύματα προς τον σύζυγό της μετά την τραγωδία της 9ης Ιουλίου, ανέφερε το δημοσίευμα. «Πόσες φορές στο έχω πει;»

«Μωρό μου, λυπάμαι», φέρεται να απάντησε ο 37χρονος. «Μωρό μου, η οικογένειά μας. Πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό; Σκότωσα το μωρό μας, αυτό δεν μπορεί να είναι αληθινό».

Η Έρικα Σόλτες αποκάλεσε την Πάρκερ «τέλεια» κατά τη διάρκεια των μημυμάτων τους.

Ο Κρίστοφερ Σόλτες είπε στην αστυνομία ότι έφτασε στο σπίτι τους στο προάστιο Tucson της Marana γύρω στις 14:30 και πάρκαρε το αυτοκίνητο έξω επειδή το γκαράζ ήταν φραγμένο με εξοπλισμό γυμναστικής.

Είπε ότι ξέχασε ότι το κορίτσι ήταν ακόμα στο κάθισμα του αυτοκινήτου της πριν η γυναίκα του επιστρέψει στο σπίτι στις 4 το απόγευμα και κάνει τη φρικτή αυτή ανακάλυψη για τη μόλις 2 ετών κόρη τους. Ωστόσο, πλάνα που ήρθαν στα χέρια της αστυνομίας δείχνουν ότι έφτασε έξω από το σπίτι λίγο μετά τις 12:30 μ.μ., αφήνοντάς την στο αυτοκίνητο για περισσότερες από τρεις ώρες, ενώ το θερμόμετρο άγγιζε τους 42 βαθμούς Κελσίου.

Σύμφωνα με μια καταγγελία που κατατέθηκε ο 37χρονος έπαιζε PlayStation ενώ τα άλλα δύο παιδιά του ζευγαριού είπαν στους αστυνομικούς ότι ο μπαμπάς τους τα άφηνε τακτικά στο αυτοκίνητο και τα τρία αδέρφια ενώ εκείνος ήταν στο σπίτι.

Στο δικαστήριο την περασμένη Παρασκευή, ο 37χρονος κατηγορήθηκε για φόνο και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο ενώ η σύζυγός του παρακάλεσε τον δικαστή να τον αφήσει ελεύθερο εν αναμονή της δίκης.

Πηγή: skai.gr

