Από χθες, τα κράτη μέλη είναι υποχρεωμένα να παρακολουθούν, με εναρμονισμένο τρόπο, τα επίπεδα των υπερφθοριωμένων και πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) στο πόσιμο νερό, και να τηρούν τις νέες ανώτατες τιμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο πλαίσιο της αναδιατυπωμένης οδηγίας για το πόσιμο νερό. Επίσης, οφείλουν να ενημερώνουν την Επιτροπή για τα αποτελέσματα της παρακολούθησης, συμπεριλαμβάνοντας δεδομένα για τυχόν υπερβάσεις των οριακών τιμών, τυχόν περιστατικά, και τυχόν χορηγηθείσες παρεκκλίσεις.

Το μέτρο αυτό προάγει άμεσα έναν βασικό στόχο της στρατηγικής για την ανθεκτικότητα των υδάτων: το δικαίωμα σε ασφαλές πόσιμο νερό. Επίσης, ανταποκρίνεται στην έκκληση της στρατηγικής για επείγουσα δράση όσον αφορά την αντιμετώπιση των ρύπων που απειλούν τις πηγές πόσιμου νερού της Ευρώπης.

Η αναδιατυπωμένη οδηγία για το πόσιμο νερό εκδόθηκε το 2020 και τα κράτη μέλη όφειλαν να τη μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο έως τον Ιανουάριο του 2023. Προκειμένου η παρακολούθηση να εφαρμόζεται με συνέπεια σε ολόκληρη την ΕΕ, η Επιτροπή, το 2024, εξέδωσε τεχνικές κατευθυντήριες γραμμές.

Είναι η πρώτη φορά που εφαρμόζεται στην ΕΕ συστηματική παρακολούθηση των PFAS στο πόσιμο νερό. Σε περίπτωση υπέρβασης των οριακών τιμών, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν μέτρα για τη μείωση του επιπέδου των PFAS ώστε να προστατεύεται η δημόσια υγεία και να ενημερώνεται το κοινό. Τα μέτρα αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν το κλείσιμο μολυσμένων πηγαδιών, την προσθήκη σταδίων επεξεργασίας για την αφαίρεση των PFAS, ή τον περιορισμό της χρήσης των αποθεμάτων πόσιμου νερού για όσο διαρκεί η υπέρβαση των ορίων.

Η Επίτροπος Περιβάλλοντος, Ανθεκτικότητας των Υδάτων και Ανταγωνιστικής Κυκλικής Οικονομίας, Γιέσικα Ρούσβαλ, δήλωσε σχετικά: «Η ρύπανση του πόσιμου νερού από PFAS προβληματίζει όλο και περισσότερο ολόκληρη την Ευρώπη. Με την εναρμόνιση των ανώτατων ορίων και την υποχρεωτική πλέον παρακολούθησή τους, τα κράτη μέλη διαθέτουν πια τους κανόνες και τα εργαλεία για να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν γρήγορα τις ουσίες PFAS, προστατεύοντας τη δημόσια υγεία.»

Νίκος Ανδρίτσος

Πηγή: skai.gr

