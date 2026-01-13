Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο 16χρονος κατηγορούμενος αρνείται τα πάντα. Μηνύματα στον υπολογιστή του, ωστόσο, αποδεικνύουν ότι είχε έρθει σε επαφή με την απαγορευμένη ακροδεξιά οργάνωση «The Base»

Ένας Βρετανός έφηβος οδηγήθηκε την Τρίτη, 13/1, σε δίκη, κατηγορούμενος ότι ήταν μέλος απαγορευμένης οργάνωσης «λευκής υπεροχής» και ότι σχεδίαζε τρομοκρατικές ενέργειες, έχοντας πραγματοποιήσει έρευνα για κοντινές συναγωγές και συγκεντρώσει όπλα και υλικά για την κατασκευή εκρηκτικών.

Ο 16χρονος φέρεται να είχε διακινήσει βίντεο με επιθέσεις, πυροβολισμούς και αποκεφαλισμούς, να είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για τον Αδόλφο Χίτλερ και να διατηρούσε σημειωματάρια στα οποία κατέγραφε το μίσος του για τους Εβραίους και τους μαύρους, όπως δήλωσε η εισαγγελέας Μισέλ Χίλι.

Κατά την έφοδο της αστυνομίας στο σπίτι που μοιραζόταν με τον πατέρα του, σε απομακρυσμένο χωριό της βόρειας Αγγλίας, εντοπίστηκαν μαχαίρια, βαλλίστρες, στρατιωτικός ρουχισμός και στοιχεία που, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, δείχνουν ότι σχεδίαζε ενεργά να μετατρέψει την οργή του σε πράξη.

«Ήθελε να γίνει τρομοκράτης. Πίστευε σε έναν φυλετικό πόλεμο, στη λευκή υπεροχή, και σχεδίαζε να διαπράξει τρομοκρατικές ενέργειες προς προώθηση των πεποιθήσεών του», ανέφερε η εισαγγελέας.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες για προετοιμασία τρομοκρατικών πράξεων, συμμετοχή σε απαγορευμένη οργάνωση, κατοχή τρομοκρατικού υλικού και διασπορά τρομοκρατικών δημοσιευμάτων.

Η εισαγγελέας δήλωσε στο Κακουργιοδικείο του Λιντς ότι από την ηλικία των 13 ετών ο έφηβος είχε επιδείξει ακραία εξτρεμιστική εμμονή, σημειώνοντας ότι τα τετράδιά του αποκάλυπταν πως αξιολογούσε δράστες ακροδεξιών επιθέσεων και εξυμνούσε τις πράξεις τους.

Μηνύματα στον υπολογιστή του έδειχναν ότι είχε έρθει σε επαφή με την απαγορευμένη ακροδεξιά οργάνωση «The Base» και ότι είχε εκφράσει την υποστήριξή του αναρτώντας αφίσες της οργάνωσης στο χωριό του, ανέφερε η Χίλι.

Επιπλέον, είχε ερευνήσει τοποθεσίες τοπικών συναγωγών στο πλαίσιο εντοπισμού πιθανών στόχων και είχε κατεβάσει υλικό σχετικά με την κατασκευή όπλων και εκρηκτικών.

«Δεν επρόκειτο για κενά λόγια. Ήταν τα λόγια ενός εφήβου γεμάτου μίσος και ρατσισμό, που σχεδίαζε να διοχετεύσει την οργή του στη διάπραξη τρομοκρατικής ενέργειας και που εξιδανίκευε όσους είχαν διαπράξει παρόμοιες θηριωδίες στο παρελθόν», κατέληξε η εισαγγελέας.

Η δίκη συνεχίζεται.

Πηγή: skai.gr

