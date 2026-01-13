Ένα σπάνιο «μετεω-τσουνάμι» προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, με βίντεο να δείχνει πανικόβλητους τουρίστες να τρέπονται σε φυγή καθώς τα κύματα κατακλύζουν παραλία στην Αργεντινή.

Σε δραματικά πλάνα που καταγράφηκαν το απόγευμα της Δευτέρας στην παραθαλάσσια πόλη Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ, διακρίνονται απότομες εισροές νερού να σαρώνουν μια γεμάτη παραλία, ενώ οι λουόμενοι σπεύδουν να βγουν από τη θάλασσα και να αναζητήσουν καταφύγιο στην άμμο.

Αν και το βίντεο δεν αποτυπώνει το κύριο, τεράστιο κύμα, αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στα τοπικά μέσα ότι η στάθμη του νερού ανέβηκε έως και περίπου 9 μέτρα πριν χτυπήσει αρκετούς παραθεριστές.

Ένας 29χρονος άνδρας, που βρισκόταν στην Αργεντινή για διακοπές με τη σύντροφό του, έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε στη θάλασσα και προσέκρουσε με το κεφάλι σε βράχια.

Ο ταλαντούχος ιππέας Γιαΐρ Αμίρ Μάνο Νούνιες βρισκόταν στο στόμιο της παράκτιας λιμνοθάλασσας Μαρ Τσικίτα, στην επαρχία του Μπουένος Άιρες, όταν τα νερά τον παρέσυραν.

Αφού τα κύματα υποχώρησαν, ναυαγοσώστες έσπευσαν στο νερό για να του παράσχουν καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε εσπευσμένα στα επείγοντα του κοντινού νοσοκομείου στη Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι χτύπησε στο κεφάλι, γεγονός που τον άφησε αναίσθητο και οδήγησε σε θανατηφόρα καρδιοαναπνευστική ανακοπή ή πνιγμό.

Ένας ακόμη άνδρας υπέστη καρδιακή προσβολή αφού παρασύρθηκε στο νερό, ενώ τουλάχιστον 35 άτομα τραυματίστηκαν, σύμφωνα με την εφημερίδα Diario de Cuyo.

Το φονικό κύμα εκτιμάται ότι ήταν «μετεω-τσουνάμι», ένα φαινόμενο που συχνά εκδηλώνεται με αυτόν τον τρόπο: η θάλασσα υποχωρεί αρχικά —όπως ανέφεραν πολλοί μάρτυρες ότι συνέβη τη Δευτέρα— και στη συνέχεια ισχυρά, ταχύτατα κύματα υψηλής ενέργειας εισβάλλουν λόγω απότομων μεταβολών της ατμοσφαιρικής πίεσης από καιρικά συστήματα.

«Πρόκειται για ένα απρόβλεπτο φαινόμενο· δεν γνωρίζουμε αν μπορεί να επαναληφθεί», δήλωσε ο Φαμπιάν Γκαρσία, επικεφαλής της Πολιτικής Προστασίας της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου ναυαγοσωστών, Ναουέλ Ναρντόνε, ανέφερε ότι τα κύματα έφτασαν σε «αδιανόητα ύψη», επηρεάζοντας ανθρώπους που ξεκουράζονταν, έκαναν ηλιοθεραπεία ή δροσίζονταν στη θάλασσα.

Τόνισε ότι το φαινόμενο είναι εξαιρετικά σπάνιο για την περιοχή, χαρακτηρίζοντάς το ως ένα είδος «μίνι τσουνάμι» που δεν προκαλείται από σεισμό, αλλά από αιφνίδιες αλλαγές στην ατμοσφαιρική πίεση και ισχυρούς ανέμους.

Όσοι βρίσκονταν στην παραλία περιέγραψαν στα τοπικά μέσα σκηνές χάους και απόγνωσης, καθώς τα κύματα παρέσυραν τσάντες, ομπρέλες και ξαπλώστρες, αναγκάζοντας τους παρευρισκόμενους να βοηθούν ο ένας τον άλλον για να μην παρασυρθούν στη θάλασσα.

«Σχηματίστηκε μια μαύρη δίνη· δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ένας ναυαγοσώστης σε αργεντίνικη εφημερίδα, περιγράφοντας την ένταση του κύματος.

Ένας άλλος ανέφερε ότι η θάλασσα υποχώρησε απότομα λίγες στιγμές πριν ένα τεράστιο κύμα, «σαν τοίχος», χτυπήσει την ακτή.

Ο Γκαρσία ανέφερε ότι η ασυνήθιστη συμπεριφορά της θάλασσας επηρέασε διάφορες πόλεις, μεταξύ των οποίων η Μαρ Τσικίτα, η Σάντα Κλάρα ντελ Μαρ και η Μαρ ντελ Πλάτα.

Για προληπτικούς λόγους διατάχθηκε η εκκένωση όλων των παραλιών της περιοχής, ενώ τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης επισκέφθηκαν τα κέντρα υγείας για να εκτιμήσουν την κατάσταση των τραυματιών.

Οι ειδικοί συμφώνησαν ότι το κύμα της Δευτέρας ήταν ένα τυχαίο επεισόδιο, με κύρια εστία τη Μαρ Τσικίτα.

Παράλληλα, καταγράφηκαν και αιφνίδιες πλημμύρες στη Μαρ ντελ Πλάτα, όπου ναυαγοσώστες χρειάστηκε να προχωρήσουν σε διασώσεις, καθώς η στάθμη του νερού ανέβηκε από το ύψος της μέσης έως τον λαιμό μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

