Mετωπική σύγκρουση Mόσχας-Bερολίνου;

Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει ως ιδιαίτερα «σοβαρές» τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από τις ανακοινώσεις Τραμπ για την Ουκρανία, καθώς και τις αποκαλύψεις των Financial Times περί πιθανών χτυπημάτων στη Ρωσία. Την ίδια στιγμή, η Γερμανία τοποθετείται από τη Μόσχα ως παράγοντας «κινδύνου για τη Ρωσία» λόγω της αυξημένης συμμετοχής της στη στήριξη του Κιέβου.

Αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον και τη Μόσχα για τις κινήσεις της Ουκρανίας

Σημαντικές αναταράξεις προκαλούν στην παγκόσμια διπλωματία οι διαρροές των Financial Times που αποκαλύπτουν συνομιλίες μεταξύ Τραμπ και Ζελένσκι για δυτικά όπλα με στόχο τη Μόσχα ή την Αγία Πετρούπολη. Σε συνδυασμό με τις ανακοινώσεις του Αμερικανού προέδρου για νέες αποστολές στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, η Μόσχα αντιδρά έντονα, εκφράζοντας ανησυχία για την περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, αξιολόγησε τις δηλώσεις Τραμπ ως «πολύ σοβαρές» και σημείωσε την πίεση που ασκεί το τελεσίγραφο των 50 ημερών για εκεχειρία, το οποίο έθεσε η Ουάσινγκτον.

Η γερμανική στάση και οι δηλώσεις Πιστόριους

Ο υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, Μπόρις Πιστόριους, χαιρέτισε τη συνέχιση των αποστολών όπλων στην Ουκρανία, διαμηνύοντας πως η Γερμανία είναι έτοιμη να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο. Παράλληλα, η Γερμανία υπέβαλε αίτημα για την αγορά πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς Typhoon από τις ΗΠΑ, στοχεύοντας στην ενίσχυση της αποτρεπτικής της ικανότητας.

Σε συνέντευξή του στους Financial Times, ο Πιστόριους τόνισε πως, μετά από χρόνια στρατιωτικής αυτοσυγκράτησης εξαιτίας της Ιστορίας του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, τα γερμανικά στρατεύματα είναι έτοιμα «να σκοτώσουν Ρώσους στρατιώτες σε περίπτωση επίθεσης της Μόσχας σε κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ». Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη γερμανική ταξιαρχία στο Βίλνιους, χαρακτηρίζοντάς την κομβική για την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. «Θα σας πρότεινα να πάτε στο Βίλνιους και να μιλήσετε μαζί τους. Ξέρουν ακριβώς ποια είναι η αποστολή τους», πρόσθεσε.

Πρόσφατα, ο πρόεδρος της Γερμανίας, Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, επισκέφθηκε το Βίλνιους, υπογραμμίζοντας το μήνυμα ενότητας της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ. Το 2027 αναμένεται να εγκατασταθεί εκεί μόνιμα η γερμανική ταξιαρχία τεθωρακισμένων με 6.000 στρατιώτες.

Η τοποθέτηση του Βερολίνου στο κέντρο της ρωσικής κριτικής

Ο πρόεδρος Σταϊνμάιερ επισήμανε, στη δημόσια συνέντευξή του στο ZDF, ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος πολέμου, αλλά ήδη εξελίσσεται ένας πραγματικός πόλεμος στην Ευρώπη». Ωστόσο, η επίσημη θέση της Ρωσίας είναι ξεκάθαρη: η Μόσχα θεωρεί το Βερολίνο επικίνδυνο παράγοντα, με τον εκπρόσωπο του Πούτιν να διαμηνύει πως η γερμανική εμπλοκή και οι νέες αποστολές όπλων κλιμακώνουν περαιτέρω την κρίση στις ρωσοδυτικές σχέσεις.

