Χιονοστιβάδες προκάλεσαν χθες, Παρασκευή, τον θάνατο τριών ανθρώπων στις ιταλικές Άλπεις, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των υπηρεσιών διάσωσης.

Το μεσημέρι, χιονοστιβάδα παρέσυρε δύο σκιέρ στην κοιλάδα Μάιρα του Πεδεμοντίου κοντά στα γαλλικά σύνορα, σε υψόμετρο 2.300 μέτρων.

Απεγκλωβίστηκαν από άλλους σκιέρ, αλλά ένας εκ των δύο –μια Γερμανίδα– ήταν ήδη νεκρή όταν έφθασε το ελικόπτερο διάσωσης.

Λίγα χιλιόμετρα βορειότερα, στο Μπόμπιο Πέλιτσε (κοντά στο Τορίνο), ένας Γάλλος σκιέρ παρασύρθηκε από χιονοστιβάδα. Συσκευή εντοπισμού σήμανε συναγερμό και ένας Γάλλος που έκανε σκι μαζί του έφθασε σε ορεινό καταφύγιο και ζήτησε βοήθεια. Ωστόσο, μέχρι να φθάσουν οι διασώστες, ο άτυχος σκιέρ είχε αφήσει την τελευταία του πνοή.

Το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA μετέδωσε επίσης ότι ένας 50χρονος Ιταλός σκοτώθηκε χθες το πρωί εξαιτίας χιονοστιβάδας σε βουνοπλαγιά της περιφέρειας Βένετο, όπου έκανε πεζοπορία μαζί με φίλο του.

