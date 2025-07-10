Μεταναστευτικό: Κοντά σε συμφωνία τύπου «ένας μέσα, ένας έξω» βρίσκονται Βρετανία - Γαλλία

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ένα νέο σχέδιο για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης μέσω της Μάγχης επεξεργάζονται ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, στο πλαίσιο της τριήμερης επίσημης επίσκεψης του τελευταίου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η πιλοτική εφαρμογή ενός σχεδίου επαναπροώθησης που προβλέπει την επιστροφή μέχρι και 50 ατόμων την εβδομάδα στη Γαλλία, με αντάλλαγμα την υποδοχή ίσου αριθμού αιτούντων άσυλο με οικογενειακούς δεσμούς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το σχέδιο, γνωστό ως «ένας μέσα, ένας έξω», εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην επιστροφή περίπου 800 μεταναστών μέχρι το τέλος του έτους.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές το σχέδιο θα επεκταθεί σημαντικά, εφόσον η πιλοτική εφαρμογή αποδείξει την αποτελεσματικότητά του.

Την ίδια στιγμή, ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει νέα αυστηρά μέτρα κατά της παράνομης εργασίας, η οποία θεωρείται από τη γαλλική πλευρά ως ένας από τους βασικούς «παράγοντες έλξης» μεταναστών.

Η συμφωνία προβλέπει ακόμη τη δημιουργία ενός κοινού μηχανισμού επεξεργασίας αιτήσεων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Γαλλίας, ο οποίος θα εντοπίζει μετανάστες που πληρούν τις προϋποθέσεις οικογενειακής επανένωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για κάθε άτομο που θα μεταφέρεται νόμιμα στη Βρετανία, ένας παράτυπος μετανάστης θα επιστρέφεται στη Γαλλία, μακριά από τις βόρειες ακτές, ώστε να αποτρέπεται η επανάληψη των διελεύσεων. Σε περίπτωση επανεισόδου, οι αρχές θα ταυτοποιούν τον μετανάστη μέσω βιομετρικών δεδομένων και θα προχωρούν σε νέα επαναπροώθηση.

Ως μέρος μιας ευρύτερης διμερούς συνεργασίας σε θέματα μετανάστευσης, η γαλλική πλευρά θα δεσμευτεί για την αναχαίτιση σκαφών στη θάλασσα και αυξημένες περιπολίες στις παραλίες, με χρηματοδότηση από το Ηνωμένο Βασίλειο. Το νέο πακέτο προστίθεται στα ήδη 770 εκατομμύρια λίρες που έχει καταβάλει το Λονδίνο στο Παρίσι την τελευταία 12ετία για την ενίσχυση των συνόρων.

Ωστόσο, η συμφωνία συναντά εμπόδια και αντιδράσεις. Γάλλος αξιωματούχος που συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις δήλωσε στην εφημερίδα Le Monde ότι η Γαλλία κινδυνεύει να μετατραπεί σε «κόμβο επιστροφών» για τους μετανάστες που απορρίπτονται από τη Βρετανία, χωρίς να εξασφαλίζονται επαρκή ανταλλάγματα.

Παράλληλα, υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις από κράτη-μέλη της ΕΕ που ξεκαθάρισαν ότι δεν θα δεχτούν πίσω μετανάστες που επιστρέφονται από τη Βρετανία, στη βάση της Συνθήκης του Δουβλίνου, καθώς πρόκειται για συμφωνία της Γαλλίας με μια χώρα εκτός ΕΕ, χωρίς διαβούλευση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.

Το κόστος του σχεδίου εκτιμάται σε πολλά εκατομμύρια λίρες για τους Βρετανούς φορολογούμενους, καθώς απαιτείται η δημιουργία υποδομών, καθώς και η κάλυψη νομικών, μεταφορικών και αστυνομικών εξόδων.

Οι τελικές λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί ωστόσο αναμένεται ότι θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση μετά τη γαλλο-βρετανική σύνοδο κορυφής.

Από την ανάληψη της εξουσίας από το Εργατικό Κόμμα, περισσότεροι από 43.800 μετανάστες έχουν διασχίσει τη Μάγχη με μικρές βάρκες, με μέσο όρο 843 αφίξεις την εβδομάδα. Ακόμη και αν εφαρμοστεί πλήρως η συμφωνία, μόνο 1 στους 17 μετανάστες θα επιστρέφεται στη Γαλλία, εφόσον συνεχιστεί ο ίδιος ρυθμός αφίξεων.



