Σήμερα και αύριο πραγματοποιείται στην περιοχή Έουρ της Ρώμης, η Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας. Παρόντες θα είναι εκατό αντιπροσωπείες κρατών, σαράντα διεθνείς οργανισμοί και πάνω από δυο χιλιάδες επιχειρήσεις.

Εν όψει της Διάσκεψης, ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ για την Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ δήλωσε ότι «η Ουκρανία χρειάζεται νέο Σχέδιο Μάρσαλ».

«Οι διεθνείς εταίροι πρέπει να βοηθήσουν την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας εισάγοντας το δικό τους Σχέδιο Μάρσαλ» είπε χαρακτηριστικά ο απεσταλμένος του Τραμπ.

⚡️Ukraine needs new Marshall Plan, Trump's envoy Kellogg says ahead of Recovery Conference.



International partners must help Ukraine rebuild by introducing their own Marshall Plan, U.S. Special Envoy for Ukraine Keith Kellogg said.https://t.co/dTT9pebqEI — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) July 10, 2025

Ο Κέλογκ έκανε αυτές τις δηλώσεις χθες, σε εκδήλωση εν όψει της Διάσκεψης.

Ο Αμερικανός απεσταλμένος τόνισε τη σημασία της ανοικοδόμησης της Ουκρανίας και αναφέρθηκε στο Σχέδιο Μάρσαλ, το πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας που προσέφεραν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις ευρωπαϊκές χώρες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, για να τις βοηθήσουν να ανοικοδομήσουν τις οικονομίες τους.

Σύμφωνα με τον Κέλογκ, μια παρόμοια πρωτοβουλία θα μπορούσε να αναπτυχθεί για την Ουκρανία.

Ο απεσταλμένος των ΗΠΑ δήλωσε ωστόσο ότι αυτό θα ήταν «εξαιρετικά δύσκολο», καθώς η κατάσταση είναι πολύ περίπλοκη.

«Πρέπει πρώτα να επιτευχθεί εκεχειρία, η οποία θα μπορούσε τελικά να οδηγήσει στο τέλος του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία» είπε χαρακτηριστικά.

Η σημασία της Διάσκεψης στη Ρώμη

Η σημερινή και αυριανή Διάσκεψεη σηματοδοτεί την τέταρτη σημαντική διεθνή εκδήλωση που επικεντρώνεται στην κινητοποίηση πολιτικής και ιδιωτικής υποστήριξης για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Στις εργασίες θα πάρουν μέρος, παράλληλα, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ και πολλοί άλλοι ηγέτες.

Στο περιθώριο των εργασιών αναμένεται να πραγματοποιηθούν σύντομες διμερείς συναντήσεις, ενώ οι συμμετέχοντες στη διάσκεψη έχει προγραμματιστεί να συνδεθούν, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και το σύνολο της «Συμμαχίας των Προθύμων», η οποία συνεδριάζει στο Λονδίνο.

Κύριο αντικείμενο όλης αυτής συζήτησης θα είναι η αρωγή του ουκρανικού στρατού, ώστε να διατηρηθεί η αμυντική ικανότητα της χώρας.

Ο κύριος στόχος της διάσκεψης της Ρώμης είναι, επίσης, να συνεχιστεί η ευρεία κινητοποίηση των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα, των διεθνών οργανισμών και της κοινωνίας των πολιτών για τη στήριξη του Κιέβου και την υλοποίηση της ανοικοδόμησης, όταν τελειώσει ο πόλεμος.

Παράλληλα με τις πολιτικές συναντήσεις, στην Αιώνια Πόλη θα πραγματοποιηθούν επαφές για την κατάρτιση κοινών σχεδίων συνεργασίας από μέρους επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των υποδομών, της ενέργειας, της γεωργίας, της υγείας και των οικοδομών.

Εταιρίες από την Ουκρανία και από δεκάδες άλλες χώρες, σήμερα και αύριο, πρόκειται να έρθουν σε επαφή με την ουκρανική τοπική αυτοδιοίκηση και με την κεντρική της διοίκηση, με το βλέμμα στραμμένο στην «επόμενη ημέρα», όταν η χώρα θα μπορέσει να επιστρέψει σε μια ομαλή καθημερινότητα.

«Θέλουμε να βοηθήσουμε την Ουκρανία να ανοικοδομηθεί, συμβάλλοντας στο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της και στην πορεία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε η Διάσκεψη της Ρώμης να μετατραπεί σε εφαλτήριο για την ειρήνη, χάρη και σε ουσιαστικότερες οικονομικές επενδύσεις», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών, Αντόνιο Ταγιάνι.

