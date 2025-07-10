Πρόσφατα, η παγκόσμια σταρ Μπιγιονσέ (Beyoncé) εμφανίστηκε σε συναυλία της στην Ουάσινγκτον φορώντας ένα κοστούμι σε λευκό, κόκκινο και άσπρο, στα χρώματα δηλαδή της αμερικάνικης σημαίας.

Οι φωτογραφίες της έκαναν τον γύρο του κόσμου αλλά στη Ρωσία προκάλεσαν αληθινό ενθουσιασμό καθώς οι Z-patriots – μία ισχυρή ομάδα Ρώσων πατριωτών – εξήγησαν ότι η σταρ φόρεσε τα χρώματα της ρωσικής σημαίας, για να εκφράσει έτσι την υποστήριξή της στον ρωσικό λαό!

“She’s ours now”: Z-patriots claim Beyoncé supports the “Russian world” — all because of her outfit



Beyoncé performed in a costume colored like the U.S. flag, but Russian patriots weren’t fooled — they saw a “Russian trace,” no less.



While social media spent the whole day… pic.twitter.com/jSIsUpJn7x — NEXTA (@nexta_tv) July 10, 2025

«Είναι δική μας τώρα» ισχυρίστηκαν οι Z-patriots, σχολιάζοντας την εμφάνιση της Μπιγιονσέ.

Μάλιστα, εκατοντάδες μηνύματα κατέκλυσαν τα social media της σταρ, με τους θαυμαστές της να δηλώνουν στα ρωσικά: «Είμαστε Ρώσοι, η Beyoncé είναι μαζί μας».

Beyoncé took the stage in Washington, dazzling in a white, blue and red outfit that ignited a whirlwind of emotions among her Russian fans.



In the comments on her posts, hundreds of messages poured in, with fans declaring in Russian: “We are Russian, Beyoncé is with us” 🇷🇺 pic.twitter.com/WE1nDhS05t — Russian Road (@RussianRoad_) July 9, 2025

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ρωσικός Τύπος αφιέρωσαν όλη την ημέρα συζητώντας για την εμφάνιση της διάσημης τραγουδίστριας, αποκαλώντας την Μπιγιονσέ ουσιαστικά «δική τους» και προσκαλώντας την μάλιστα να εμφανιστεί και στη Ρωσία.

Δημοσιογράφοι έστειλαν επίσημο αίτημα στην ομάδα της Μπιγιονσέ, ζητώντας να σχολιάσουν τη στιλιστική επιλογή της.

Όπως αναμενόταν, δεν πήραν καμία απάντηση.



