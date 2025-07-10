Λογαριασμός
Ρώσοι πατριώτες πήραν (από μόνοι τους) την Μπιγιονσέ με το μέρος τους: «Είναι δική μας τώρα!» 

Η εμφάνιση που προκάλεσε ενθουσιασμό στη Ρωσία 

Πρόσφατα, η παγκόσμια σταρ Μπιγιονσέ (Beyoncé) εμφανίστηκε σε συναυλία της στην Ουάσινγκτον φορώντας ένα κοστούμι σε λευκό, κόκκινο και άσπρο, στα χρώματα δηλαδή της αμερικάνικης σημαίας.

Οι φωτογραφίες της έκαναν τον γύρο του κόσμου αλλά στη Ρωσία προκάλεσαν αληθινό ενθουσιασμό καθώς οι Z-patriots – μία ισχυρή ομάδα Ρώσων πατριωτών – εξήγησαν ότι η σταρ φόρεσε τα χρώματα της ρωσικής σημαίας, για να εκφράσει έτσι την υποστήριξή της στον ρωσικό λαό!  

«Είναι δική μας τώρα» ισχυρίστηκαν οι Z-patriots, σχολιάζοντας την εμφάνιση της Μπιγιονσέ. 

Μάλιστα, εκατοντάδες μηνύματα κατέκλυσαν τα social media της σταρ, με τους θαυμαστές της να δηλώνουν στα ρωσικά: «Είμαστε Ρώσοι, η Beyoncé είναι μαζί μας». 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ο ρωσικός Τύπος αφιέρωσαν όλη την ημέρα συζητώντας για την εμφάνιση της διάσημης τραγουδίστριας, αποκαλώντας την Μπιγιονσέ ουσιαστικά «δική τους» και προσκαλώντας την μάλιστα να εμφανιστεί και στη Ρωσία.

Δημοσιογράφοι έστειλαν επίσημο αίτημα στην ομάδα της Μπιγιονσέ, ζητώντας να σχολιάσουν τη στιλιστική επιλογή της. 

Όπως αναμενόταν, δεν πήραν καμία απάντηση.
 

