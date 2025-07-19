Μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ στο Σαλβαδόρ θα επιστρέψουν στο Καράκας

Η Βενεζουέλα θα επαναπατρίσει μια ομάδα μεταναστών τους οποίους οι ΗΠΑ είχαν απελάσει και στείλει σε μια φυλακή υψίστης ασφαλείας στο Ελ Σαλβαδόρ, ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο μια πηγή προσκείμενη σε αυτήν την επιχείρηση.

«Η πτήση έρχεται από το Σαλβαδόρ, από τη Cecot», είπε η πηγή αναφερόμενη στη φυλακή όπου στέλνονται μέλη συμμοριών.

Νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της Βενεζουέλας Ντιοσντάντο Καμπέγιο είπε ότι αναμένει «περισσότερη κίνηση» στο αεροδρόμιο που εξυπηρετεί το Καράκας, αφού υποδέχτηκε μια ομάδα 251 μεταναστών που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ. Μεταξύ αυτών ήταν και επτά παιδιά που είχαν χωριστεί από τους γονείς τους, άγνωστο πότε.

Ο πρόεδρος της Βουλής Χόρχε Ροντρίγκες είχε δηλώσει στις 30 Ιουνίου ότι τα παιδιά χωρίστηκαν «από τις μητέρες, τους πατέρες, την οικογένειά τους, τους παππούδες τους» και «μεταφέρθηκαν σε ιδρύματα όπου δεν θα έπρεπε να βρίσκονται». Την ίδια ημέρα ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο είχε ζητήσει τη βοήθεια του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ και την Δευτέρα ανέφερε ότι η Καθολική Εκκλησία καταβάλλει προσπάθειες για την επιστροφή τους.

Με βάση επίσημα στοιχεία του Καράκας, από τον Φεβρουάριο έχουν επιστρέψει περίπου 8.200 άνθρωποι στη Βενεζουέλα από τις ΗΠΑ και το Μεξικό.

Πηγή: skai.gr

