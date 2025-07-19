Νιγηρία: Εννέα αγρότες σκοτώθηκαν και περίπου 15 απήχθησαν από συμμορία στην πολιτεία Ζάμφαρα

Εννέα αγρότες σκοτώθηκαν και περίπου 15 άλλοι απήχθησαν χθες Παρασκευή από μέλη συμμορίας στην πολιτεία Ζάμφαρα της βορειοδυτικής Νιγηρίας, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο και μαρτυρίες που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

«Ληστές επιτέθηκαν στους αγρότες και σκότωσαν οκτώ από αυτούς», δήλωσε στο AFP ο Γιαχάγια Γιαρί Μπαμπουμπακάρ, διοικητής της περιοχής Ταλάτα Μαφάρα όπου σημειώθηκε η επίθεση. «Οι δράστες της επίθεσης απήγαγαν περίπου 15 άλλους», συμπλήρωσε και διευκρίνισε πως οι απαγωγείς δεν έχουν γνωστοποιήσει τα αιτήματά τους.

Ένοπλοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτες εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον αγροτών που δούλευαν στα χωράφια έξω από το χωριό Τζανγκέμπε. Σύμφωνα με έναν κάτοικο του χωριού, τον Αμπού Ζακί, μεταξύ των θυμάτων ήταν ο επικεφαλής μιας τοπικής πολιτοφυλακής και πέντε μέλη της.

«Τώρα όλοι διστάζουν να πάνε στα χωράφια, υπό τον φόβο να δεχθούν επίθεση», αφηγήθηκε ο Μπέλο Αχμάντου, κάτοικος του χωριού Τζανγκέμπε.

Εδώ και χρόνια, οι κάτοικοι της βορειοδυτικής Νιγηρίας βρίσκονται αντιμέτωποι με επιθέσεις συμμοριών που λεηλατούν, δολοφονούν και απαγάγουν για λύτρα. Η κατάσταση περιπλέκεται από τους ολοένα και στενότερους δεσμούς αυτών των συμμοριών με τζιχαντιστικές οργανώσεις.

Στο χωριό Τζανγκέμπε της πολιτείας Ζάμφαρα, ένοπλοι είχαν απαγάγει το 2021 περίπου 300 μαθήτριες από οικοτροφείο. Τα ανήλικα κορίτσια είχαν απελευθερωθεί λίγες ημέρες αργότερα, αφού οι αρχές κατέβαλαν λύτρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.