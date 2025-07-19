Σχεδόν οι μισοί από τους γερμανούς ψηφοφόρους θεωρούν πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει απειλή για τη χώρα τους, σύμφωνα με δημοσκόπηση του YouGov για λογαριασμό του Γερμανικού Πρακτορείου Ειδήσεων (dpa).

Περίπου το 13% των ερωτηθέντων βλέπει «πολύ σημαντική» στρατιωτική απειλή από τη Μόσχα, ενώ ένα 36% θεωρεί αξιοσημείωτη την απειλή αυτή. Αντιθέτως, το 30% εκτιμά πως η ρωσική απειλή είναι μικρή, ενώ το 14% δεν διακρίνει κανέναν κίνδυνο για τη Γερμανία.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις παρατηρούνται μεταξύ υποστηρικτών διαφορετικών κομμάτων. Μεταξύ 58% και 62% όσων ψηφίζουν τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU), το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) ή τους Πράσινους θεωρεί πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει αξιοσημείωτη ή πολύ σημαντική απειλή για τη Γερμανία, ενώ το 1/3 υποβαθμίζει το μέγεθος της απειλής ή θεωρεί πως δεν υπάρχει κίνδυνος από τη Μόσχα.

Υποστηρικτές της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) εξέφρασαν αντίθετη άποψη: το 65% απάντησε πως η Ρωσία αντιπροσωπεύει απειλή ήσσονος σημασίας για τη Γερμανία, ενώ το 29% τη θεωρεί απειλητική.

Οι ψηφοφόροι της νεοσύστατης Συμμαχίας Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW), η οποία δεν εκπροσωπείται στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο, κινήθηκαν στο ίδιο μήκος κύματος: το 33% απάντησε πως βλέπει τη Ρωσία ως απειλή, ενώ το 51% εκτιμά πως δεν αντιπροσωπεύει απειλή για τη Γερμανία.

Διχασμένοι είναι οι υποστηρικτές του κόμματος της Αριστεράς (Die Linke): το 48% εκτιμά βλέπει τη Μόσχα ως απειλή για τη χώρα, εν αντιθέσει με το 47% που εξέφρασε διαφορετική άποψη.

Πηγή: skai.gr

