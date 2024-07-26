Μετανάστες: Οι αρχές του Παναμά λένε πως 16 άνθρωποι πνίγηκαν σε ποταμό

Δεκαέξι μετανάστες πνίγηκαν προσπαθώντας να περάσουν φουσκωμένο ποταμό στον βόρειο Παναμά, ανακοίνωσε χθες Πέμπτη ο πρόεδρος της χώρας, ο Χοσέ Ραούλ Μουλίνο, δίνοντας νεότερο απολογισμό των θυμάτων.

Η παναμαϊκή συνοριοφυλακή (SENAFRONT) είχε γνωστοποιήσει αρχικά, προχθές Τετάρτη, πως εντόπισε τα πτώματα 10 μεταναστών.

Δεν διευκρίνισε τις εθνικότητές τους.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στον παραθαλάσσιο νομό Κούνα Γιάλα, κοντά στα σύνορα με την Κολομβία, περιοχή που καλύπτεται από τροπικό δάσος κι έχει μετατραπεί σε μέρος της οδού που παίρνουν μετανάστες στην προσπάθειά τους να φθάσουν στις ΗΠΑ.

Τα πτώματα των μεταναστών θάφτηκαν από κατοίκους, χωρίς να ενημερωθούν ή να συναινέσουν οι αρχές· αυτές οι τελευταίες υποψιάζονται αυτό έγινε σε συνέργεια με διακινητές.

«Το να θάβονται πτώματα χωρίς να ειδοποιούνται οι αρχές είναι ποινικό αδίκημα» και θα πρέπει «να διενεργηθεί έρευνα», ανέφερε ο κ. Μουλίνο.

Η SENAFRONT ανέφερε προχθές πως το «διεθνές οργανωμένο έγκλημα, με τη βοήθεια τοπικών παραγόντων» διακινεί μετανάστες μέσω «μη εγκεκριμένων διελεύσεων, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή αυτών των ανθρώπων».

«Αυτός είναι ο κίνδυνος που διατρέχουν όταν βγαίνουν από ελεγχόμενες διαδρομές», σχολίασε ο πρόεδρος Μουλίνο. «Αυτό δεν σημαίνει ότι οι ελεγχόμενες διαδρομές είναι πανάκεια (...) όμως, όσο λιγότερο επιτηρούνται, τόσο λιγότερο προστατεύονται», έκρινε.

Την 11η Ιουλίου, οι αρχές του Παναμά ανακοίνωσαν πως έκλεισαν ορισμένα σημεία διέλευσης των συνόρων που χρησιμοποιούσαν μετανάστες, στην πλειονότητά τους πολίτες της Βενεζουέλας, αλλά και υπήκοοι Αϊτής, Ισημερινού, Κολομβίας, ακόμη και Κίνας. Ανέφεραν πως θα ανακατευθύνουν τους μετανάστες σε «ανθρωπιστική διέλευση» και κατόπιν θα τους αναλαμβάνουν διεθνείς οργανώσεις και οργανισμοί, όπως ο Ερυθρός Σταυρός, το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία (UNICEF) και η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Για να μειώσουν τις μεταναστευτικές ροές, οι ΗΠΑ υπέγραψαν την 1η Ιουλίου συμφωνία με τον Παναμά, που προβλέπει να διατεθεί χρηματοδότηση 6 εκατ. δολαρίων για τους επαναπατρισμούς μεταναστών. Το ζήτημα της παράνομης μετανάστευσης έχει μετατραπεί σε κεντρικό ζήτημα της εκστρατείας ενόψει των εκλογών της 5ης Νοεμβρίου.

Η έναρξη των απελάσεων μεταναστών με μισθωμένες και εμπορικές πτήσεις αναμένεται «άμεσα», δήλωσε την Τρίτη η Μαρλέν Πινιέιρο, αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

