Ρουκέτες εναντίον βάσης των ΗΠΑ στο Ιράκ

Τέσσερις ρουκέτες τύπου Κατιούσα εκτοξεύθηκαν εναντίον της βάσης Άιν αλ Άσαντ στο Ιράκ, στην οποία σταθμεύουν στρατεύματα του διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, δήλωσαν δυο πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στις δυνάμεις ασφαλείας. Ως αυτό το στάδιο, δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε ζημιές, ανέφεραν.

Οι πηγές διευκρίνισαν πως οι δυο ρουκέτες έπεσαν μέσα στη βάση και οι υπόλοιπες δύο στην περίμετρό της.

Εκπρόσωπος του συνασπισμού δεν απάντησε αμέσως όταν του ζητήθηκε σχόλιο.

Η επίθεση εξαπολύθηκε δυο μέρες μετά τις συνομιλίες ιρακινών και αμερικανών αξιωματούχων στην Ουάσιγκτον για τον σταδιακό τερματισμό της αποστολής του συνασπισμού, ο οποίος συγκροτήθηκε για να αντιμετωπιστεί η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ), στην επικράτεια του Ιράκ.

Δεν έγινε καμιά σημαντική ανακοίνωση μετά τις συνομιλίες. Αξιωματούχοι στην Ουάσιγκτον και στη Βαγδάτη πάντως λένε πως αναμένουν ότι η έναρξη της διαδικασίας αποχώρησης του συνασπισμού θα επισημοποιηθεί εντός εβδομάδων.

Ιρακινές πολιτικές παρατάξεις και παραστρατιωτικές οργανώσεις ασκούν πίεση στην κυβέρνηση της χώρας να προωθήσει την ταχεία αποχώρηση των ξένων δυνάμεων, αξιώνουν τα περίπου 2.500 μέλη των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ —της άλλοτε δύναμης κατοχής— να φύγουν.

Οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του Ιράκ λένε πως θέλουν να υπογράψουν διμερή συμφωνία ασφαλείας, εντός των ορίων της οποίας κάποιοι αμερικανοί στρατιωτικοί θα παραμείνουν, σε ρόλο συμβούλων.

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ εισέβαλαν στο Ιράκ το 2003, ανέτρεψαν τον τότε ηγέτη της χώρας Σαντάμ Χουσέιν κι επέβαλαν κατοχή, κατόπιν αποχώρησαν το 2011, προτού επιστρέψουν το 2014 για να αντιμετωπιστεί το ΙΚ.

Παραστρατιωτικές οργανώσεις που πρόσκεινται στο Ιράν έχουν στοχοποιήσει δεκάδες φορές αμερικανικές δυνάμεις στο ιρακινό και στο συριακό έδαφος αφότου ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας την 7η Οκτωβρίου. Ωστόσο οι επιθέσεις μειώθηκαν από τον Φεβρουάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

