Φονικοί βομβαρδισμοί στη Γάζα- Ο ισραηλινός στρατός ανέσυρε τις σορούς 5 θυμάτων της εφόδου της Χαμάς

Το σφυροκόπημα του πυροβολικού και οι φονικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί συνεχίστηκαν χθες Πέμπτη στη Λωρίδα της Γάζας, όπου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το πρωί ότι ανέκτησε τα πτώματα πέντε Ισραηλινών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της εφόδου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου και μεταφέρθηκαν στον θύλακο.

Στην Ουάσιγκτον, αφού εκφώνησε ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο, κατά την οποία υπερασπίστηκε τον πόλεμο που διεξάγει ο στρατός της χώρας του στη Λωρίδα της Γάζας, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου συναντήθηκε στον Λευκό Οίκο με τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, κατόπιν με την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις.

Ο κ. Μπάιντεν υπογράμμισε στον συνομιλητή του πως χρειάζεται να κλειστεί «γρήγορα» συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακο, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του. Η κυρία Χάρις, που εξέφρασε την «ανησυχία» της για τους άμαχους στη Λωρίδα της Γάζας και είπε πως δεν θα παραμείνει «σιωπηλή» μπροστά στα «δεινά», υπερθεμάτισε: «είναι καιρός να κλειστεί αυτή η συμφωνία».

Οι ΗΠΑ είναι ο κυριότερος σύμμαχος και προμηθευτής όπλων του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, ωστόσο η Ουάσιγκτον ανεβάζει τελευταία τον τόνο, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων στον παλαιστινιακό θύλακο γίνεται ολοένα βαρύτερος.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε άνευ προηγουμένου έφοδο στο νότιο Ισραήλ, κατά την οποία έχασαν τη ζωή τους 1.197 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 111 εξακολουθούν να βρίσκονται στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 39 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, που χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ. Στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγει έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα τουλάχιστον 39.175 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες οι βομβαρδισμοί επικεντρώθηκαν στην πόλη της Γάζας και στην Μπέιτ Λάχια, στον βορρά, όπου σκοτώθηκαν εννιά άνθρωποι, σύμφωνα με ιατρικές πηγές, καθώς και στην Αλ Μπουρέιτζ, στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Χαν Γιούνις και στη Ράφα, στον νότο.

«Ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη έβαλαν στο στόχαστρο αμάχους κοντά στα σπίτια τους», με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον πέντε, ανέφερε ο Άχμεντ Καχλούτ, διευθυντής της πολιτικής προστασίας στην Μπέιτ Λάχια.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ισραηλινοί στρατιώτες ανατίναξαν σπίτια στην Ταλ ας Σουλτάν, προάστιο στη δυτική Ράφα, και στην Μπάνι Σουχάιλα, ανατολικά της Χαν Γιούνις.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως «εξάλειψαν δεκάδες τρομοκράτες και κατέστρεψαν περίπου 50 τρομοκρατικές υποδομές» τις τελευταίες ημέρες στη Χαν Γιούνις.

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι εκτοπίστηκαν ξανά για να σωθούν από τους βομβαρδισμούς, έπειτα από νέες διαταγές εσπευσμένης απομάκρυνσης των αμάχων από διάφορους τομείς του θυλάκου.

Καθώς δεν έχουν πουθενά να πάνε, οικογένειες ζουν στους δρόμους ή, όπως στην περίπτωση της Χαν Γιούνις, καταφεύγουν σε περιοχές όπου βρίσκονται νεκροταφεία.

«Ζούμε δίπλα στους νεκρούς. Είμαστε σαν νεκροί. Η διαφορά είναι πως αναπνέουμε, εκείνοι όχι», σχολίασε η Ριτάλ Μότλακ, εκτοπισμένη, μπροστά στο αυτοσχέδιο κατάλυμά της.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, η μεγάλη πλειονότητα των 2,4 εκατ. κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας έχει εκτοπιστεί, στις περισσότερες περιπτώσεις επανειλημμένα, στον θύλακο υπό ισραηλινή πολιορκία.

«Η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας είναι απόλυτη καταστροφή», συνόψισε χθες Πέμπτη ο επικεφαλής του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες. Έκανε λόγο για «τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων και τη μεγαλύτερη καταστροφή» που έχει δει «αφότου έγινε Γενικός Γραμματέας» του διεθνούς οργανισμού, επισημαίνοντας ταυτόχρονα πως το επίπεδο ανθρωπιστικής βοήθειας είναι «εντελώς αναντίστοιχο με τις ανάγκες».

Χθες το πρωί ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Χαν Γιούνις ανέκτησε τα πτώματα πέντε Ισραηλινών που σκοτώθηκαν την 7η Οκτωβρίου. Επρόκειτο για μια γυναίκα και δυο άνδρες που ζούσαν σε κιμπουτσίμ κοντά στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς και δυο μέλη του. Κατά τον αντιναύαρχο Ντανιέλ Χαγκαρί, τον εκπρόσωπο του στρατού, βρέθηκαν σε σήραγγες «βάθους 20 μέτρων κάτω από την πόλη της Χαν Γιούνις», σε περιοχή που είχε κηρυχθεί «ανθρωπιστική ζώνη». Ο αντιναύαρχος κατηγόρησε τη Χαμάς πως «εκμεταλλεύτηκε» την κατάσταση για να κρατά ομήρους εκεί.

Από την πλευρά του, το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων, ισραηλινή οργάνωση που αντιπροσωπεύει τους συγγενείς των ανθρώπων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, κατηγόρησε την κυβέρνηση Νετανιάχου και προσωπικά τον πρωθυπουργό για «σαμποτάζ» στις προσπάθειες να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που θα οδηγούσε στην ανταλλαγή ομήρων με παλαιστίνιους κρατούμενους σε ισραηλινές φυλακές.

Οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός που προβλεπόταν να γίνουν χθες Πέμπτη στο Κατάρ αναβλήθηκαν για την επόμενη εβδομάδα, δήλωσε πηγή ενημερωμένη σχετικά.

Παρά την «ανησυχία» στην Ουάσιγκτον για τον απολογισμό στις τάξεις των αμάχων, ο κ. Νετανιάχου απέρριψε προχθές Τετάρτη ενώπιον του Κογκρέσου τα «ψέματα» για τα θύματα· δεν δίστασε να πει πως ο λόγος των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων προς αυτόν στις τάξεις των εμπολέμων είναι «ο χαμηλότερος στην ιστορία» πολέμων σε αστικά περιβάλλοντα.

Τον Μάιο, ο ΟΗΕ υπολόγιζε πως τουλάχιστον το 56%των νεκρών από το ξέσπασμα του πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακο είναι γυναίκες και παιδιά, με βάση τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: skai.gr

