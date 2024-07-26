Κάμαλα Χάρις σε Νετανιάχου: «Είναι καιρός να κλειστεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός»

«Είναι καιρός» η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χαμάς να «κλειστεί», τόνισε χθες Πέμπτη η αμερικανίδα αντιπρόεδρος Κάμαλα Χάρις μετά τη συνάντησή της στην Ουάσιγκτον με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ενώ ανέφερε επίσης πως εξέφρασε την «έντονη ανησυχία» της για τα θύματα στις τάξεις των αμάχων.

«Δεν μπορούμε να αποστρέφουμε το βλέμμα μπροστά σ’ αυτές τις τραγωδίες. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να γίνουμε αναίσθητοι όταν βλέπουμε τα δεινά και δεν θα παραμείνω σιωπηλή», πρόσθεσε η υποψήφια των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, καθώς ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας διανύει τον δέκατο μήνα του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

