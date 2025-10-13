Μετανάστες που διασώθηκαν σήμερα από την ιταλική ακτοφυλακή στη Μεσόγειο υποστήριξαν ότι δέχτηκαν «ένοπλη επίθεση» στα χωρικά ύδατα της Μάλτας και μια μη κυβερνητική οργάνωση έκανε λόγο για «πυρά» από την ακτοφυλακή της Λιβύης στην ίδια περιοχή.

Η ιταλική ακτοφυλακή ανέφερε ότι εντόπισε νωρίς το πρωί «ένα ψαροκάικο, προερχόμενο από τη Λιβύη, στο οποίο επέβαιναν 140 άνθρωποι, σε απόσταση περίπου 64 χιλιομέτρων από τις ακτές της Σικελίας, στην ιταλικής δικαιοδοσίας ζώνη έρευνας και διάσωσης».

Οι διασωθέντες, μεταξύ των οποίων ήταν και τρεις τραυματίες που χρειάζονταν κατεπειγόντως ιατρική βοήθεια, μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Ποτσάλο, στη νότια Σικελία. Σύμφωνα με τους επιβαίνοντες, το ψαροκάικο δέχτηκε ένοπλη επίθεση ενώ βρισκόταν περίπου 160 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Μάλτας, στη μαλτέζικης δικαιοδοσίας ζώνης έρευνας και διάσωσης. Οι ιταλικές αρχές πρόσθεσαν ότι διεξάγουν έρευνα «για το τι πραγματικά συνέβη».

Το απόγευμα της Κυριακής η ΜΚΟ Alarmphone, που δέχεται τηλεφωνικές κλήσεις από μετανάστες που κινδυνεύουν στη Μεσόγειο, ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ότι ήταν «σε επαφή με ένα σκάφος που βρισκόταν στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Μάλτας» και ότι οι επιβάτες του δήλωναν ότι δέχονταν πυρά από «την αποκαλούμενη λιβυκή ακτοφυλακή». Λίγο αργότερα, η Alarmphone έκανε λόγο για δύο νεκρούς, αλλά η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Μάλτας αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν την επίθεση, ανέφερε η εφημερίδα Times of Malta. Ένας εκπρόσωπος είπε μόνο ότι ένα ψαροκάικο, που κατευθυνόταν στην Ιταλία, εντοπίστηκε το πρωί σήμερα κοντά στις ιταλικές αρχές, αλλά δεν είχε εκπέμψει κανένα σήμερα κινδύνου.

Αυτή είναι η τρίτη επίθεση εναντίον πλοιαρίων που μεταφέρουν μετανάστες ή σκαφών ΜΚΟ που τους βοηθούν. Στα τέλη Αυγούστου αναφέρθηκαν πυρά εναντίον του σκάφους Ocean Viking της μη κυβερνητικής οργάνωσης SOS Méditerranée και στα τέλη Σεπτεμβρίου ένα παρόμοιο συμβάν με στόχο ένα πλοίο της γερμανικής ΜΚΟ Sea-Watch.

Η ιταλική κυβέρνηση της Τζόρτζια Μελόνι και η ΕΕ χρηματοδοτούν και εκπαιδεύουν τη λιβυκή ακτοφυλακή ώστε να αναχαιτίζει τους μετανάστες που επιχειρούν να διαπλεύσουν τη Μεσόγειο, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για το ακροδεξιό κόμμα της Μελόνι, τα «Αδέλφια της Ιταλίας». Όμως η συμφωνία, που υπογράφηκε το 2017, δέχεται σφοδρή κριτική αφού πολλές έρευνες έδειξαν ότι τα κέντρα κράτησης που χρηματοδοτούσε η ΕΕ στη Λιβύη τα διαχειρίζονταν διακινητές ανθρώπων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

