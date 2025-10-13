Λογαριασμός
Ντελίριο: Το βίντεο που δείχνει τι σημαίνει για το Πράσινο Ακρωτήρι η πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Δείτε βίντεο με τους ξέφρενους πανηγυρισμούς στο Εθνικό Στάδιο της Πράια μετά τη νίκη-πρόκριση του Πράσινου Ακρωτηρίου επί της Σουαζιλάνδης

Οπαδοί

Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία! Μετά τη νίκη του με 3-0 επί της Σουαζιλάνδης, η εθνική ομάδα της νησιωτικής χώρας εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, και οι εικόνες που ακολούθησαν είναι συγκλονιστικές.

Σε βίντεο καταγράφεται η έκρηξη συναισθημάτων στο Εθνικό Στάδιο της Πράια: Παίκτες και προπονητής πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι, φίλαθλοι εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι εξέδρες σείονται από ενθουσιασμό. Η κυβέρνηση της χώρας, μάλιστα, είχε ανακοινώσει διακοπή εργασιών για να ζήσει ο λαός αυτήν τη μοναδική στιγμή.

Τα γκολ των Λιβραμέντο, Σεμέδο και Στοπίρα σφράγισαν τη νίκη και την κορυφή του ομίλου, αφήνοντας πίσω το φαβορί Καμερούν. Το Πράσινο Ακρωτήρι γίνεται έτσι η μικρότερη σε έκταση χώρα που προκρίνεται ποτέ σε Μουντιάλ.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Μουντιάλ ποδόσφαιρο
