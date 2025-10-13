Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε ιστορία! Μετά τη νίκη του με 3-0 επί της Σουαζιλάνδης, η εθνική ομάδα της νησιωτικής χώρας εξασφάλισε για πρώτη φορά στην ιστορία της την πρόκριση σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, και οι εικόνες που ακολούθησαν είναι συγκλονιστικές.

Σε βίντεο καταγράφεται η έκρηξη συναισθημάτων στο Εθνικό Στάδιο της Πράια: Παίκτες και προπονητής πανηγυρίζουν αγκαλιασμένοι, φίλαθλοι εισβάλλουν στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι εξέδρες σείονται από ενθουσιασμό. Η κυβέρνηση της χώρας, μάλιστα, είχε ανακοινώσει διακοπή εργασιών για να ζήσει ο λαός αυτήν τη μοναδική στιγμή.

Τα γκολ των Λιβραμέντο, Σεμέδο και Στοπίρα σφράγισαν τη νίκη και την κορυφή του ομίλου, αφήνοντας πίσω το φαβορί Καμερούν. Το Πράσινο Ακρωτήρι γίνεται έτσι η μικρότερη σε έκταση χώρα που προκρίνεται ποτέ σε Μουντιάλ.

Look what it means to Cape Verde after they qualified for the 2026 World Cup. 🥹🇨🇻 pic.twitter.com/LudDyNmjB2 — EuroFoot (@eurofootcom) October 13, 2025

