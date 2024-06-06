Μετά τις πλημμύρες, απειλή «ακραίας» ξηρασίας στη Βραζιλία

Μετά τις πλημμύρες άνευ προηγουμένου του περασμένου μήνα στη νότια Βραζιλία, η περιοχή, όπως και καταφύγια βιοποικιλότητας όπως η περιοχή του Αμαζονίου και η Παντανάλ, κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν «ακραία» ξηρασία, προειδοποίησε χθες Τετάρτη η υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας.

«Μετά τις ισχυρές βροχές, θα έχουμε ξηρασία, πιθανόν στον Αμαζόνιο και στην Παντανάλ», τόνισε η υπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Μαρίνα Σίλβα κατά τη διάρκεια επίσημης εκδήλωσης με παρόντα τον πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα.

Η υπουργός θύμισε ότι οι ξηρασίες συχνά συνοδεύονται από «φοβερές δασικές πυρκαγιές».

Αναφέρθηκε σε «ακραία ξηρασία» που καταγράφεται ήδη στην ημιάνυδρη περιοχή Καατσίνγκα, στη βορειοανατολική Βραζιλία, κι ενδέχεται να εξαπλωθεί στο νότιο τμήμα της χώρας, που σαρώθηκε τον Μάιο από καταστροφικές πλημμύρες με πάνω από 170 νεκρούς.

Τα ακραία καιρικά συμβάντα οφείλονται «στον συνδυασμό μετεωρολογικών φαινομένων όπως το Ελ Νίνιο και η εντατικοποίηση της κλιματικής αλλαγής», συνόψισε η κυρία Σίλβα.

Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας Περιβάλλοντος, ο πρόεδρος Λούλα υπέγραψε 14 διατάγματα για να ενισχυθεί η περιβαλλοντική προστασία στη Βραζιλία.

Το ένα αφορά συμφωνία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με αυτές των πολιτειών όπου εκτείνονται το τροπικό δάσος του Αμαζονίου και η Παντανάλ, ο μεγαλύτερος υγροβιότοπος της υφηλίου, για να ακολουθείται κοινή πολιτική πρόληψης και ελέγχου των δασικών πυρκαγιών.

Στη Βραζιλία καταγράφτηκαν πάνω από 17.000 δασικές πυρκαγιές τον Ιανουάριο, αριθμός άνευ προηγουμένου, πιστοποίησαν εικόνες από τους δορυφόρους του βραζιλιάνικου ινστιτούτου διαστημικών ερευνών (INPE).

Η Μαρίνα Σίλβα επέστρεψε τον Ιανουάριο του 2023 στο τιμόνι του υπουργείου το οποίο είχε διευθύνει ήδη κατά μεγάλο μέρος των δυο προηγούμενων θητειών του Λούλα (2003-2010).

Την πρώτη χρονιά της τρίτης θητείας του κεντροαριστερού προέδρου (το 2023), η αποψίλωση του δάσους που χαρακτηρίζεται πνεύμονας του πλανήτη μειώθηκε κατά το ήμισυ στην περιοχή του Αμαζονίου, έπειτα από χρόνια ραγδαίας αύξησής της όταν βρισκόταν στην εξουσία ο ακροδεξιός προκάτοχός του Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Όμως αυξήθηκε κατά 43% και πλέον στη Σεχάντου, σαβάνα με πλούσια βιοποικιλότητα, νότια του Αμαζονίου.

Η Μαρίνα Σίλβα πάντως έκανε λόγο χθες για την έναρξη «κάμψης» της αποψίλωσης της βλάστησης στη Σεχάντου, που κατ’ αυτή μειώθηκε κατά 12,9% από τον Ιανουάριο ως τον Μάιο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς, χωρίς ωστόσο να είναι ακόμη σαφές αν αυτή η μεταβολή στην τροχιά της καμπύλης θα έχει διάρκεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

