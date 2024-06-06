Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Γάζα: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε σχολείο στη Νουσέιρατ όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον απολογισμό ακόμη.

Τουλάχιστον 27 νεκροί σε σχολείο στη Γάζα

Η υπηρεσία ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε σχολείο όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον απολογισμό ακόμη.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να τον επαληθεύσει με ανεξάρτο τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ισραήλ Πόλεμος στη Γάζα νεκροί άμαχοι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark