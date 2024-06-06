Η υπηρεσία ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε σχολείο όπου είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι στη Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον απολογισμό ακόμη.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δεν ήταν σε θέση να τον επαληθεύσει με ανεξάρτο τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.