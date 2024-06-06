Ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διαβεβαίωσε χθες ότι η χώρα του δεν έχει «αυτοκρατορικές φιλοδοξίες» και δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στο NATO, δυο χρόνια και πλέον μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία.

«Μην αναζητάτε κάτι που δεν υπάρχει (...) μην ψάχνετε τις αυτοκρατορικές φιλοδοξίες μας. Δεν υπάρχουν», είπε ο κ. Πούτιν σε δημοσιογράφους πρακτορείων ειδήσεων, απαντώντας σε ερώτηση του Γαλλικού Πρακτορείου για το ότι είχαν εγερθεί οι σημαίες της σύγχρονης Ρωσίας, της αυτοκρατορικής Ρωσίας και της ΕΣΣΔ μπροστά στην έδρα της Gazprom στην Αγία Πετρούπολη όπου έγινε η συνάντηση με τους δημοσιογράφους.

Ο κ. Πούτιν άδραξε την ευκαιρία να καταγγείλει τους Δυτικούς που τον κατηγορούν ότι θέλει να αρχίσει στρατιωτική σύγκρουση με το NATO επιχειρηματολογώντας πως κατά συνέπεια οι χώρες τους πρέπει να προετοιμαστούν.

«Επινόησαν πως η Ρωσία θέλει να επιτεθεί στο NATO (...) Ποιος τον διανοήθηκε αυτό τον παραλογισμό; Βλακείες», είπε.

Η Μόσχα επέμενε για μήνες να διαψεύδει πως ετοιμαζόταν να εξαπολύσει επίθεση στην Ουκρανία, προτού τελικά προχωρήσει στην εισβολή την 24η Φεβρουαρίου 2022, κατηγορώντας τη Δύση πως χρησιμοποιούσε τον σύμμαχό της για να αποδυναμώσει και να καταστρέψει τη Ρωσία.

Παρότι το Κρεμλίνο αρνείται πως επιδιώκει να ανασυστήσει τη χαμένη αυτοκρατορία, η Μόσχα προχώρησε στην προσάρτηση πέντε ουκρανικών περιφερειών που ρώσοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του κ. Πούτιν, επισημαίνουν ότι στο παρελθόν αποτελούσαν μέρος της ρωσικής αυτοκρατορίας και της σοβιετικής ένωσης.

Παράλληλα, ο ρώσος πρόεδρος καταδίκασε τον «πλήρη αφανισμό του άμαχου πληθυσμού» στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ διεξάγουν τους τελευταίους εννιά μήνες πόλεμο εναντίον της Χαμάς σε αντίποινα για την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου.

«Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στη Γάζα σε αντίδραση στην τρομοκρατική επίθεση στο Ισραήλ δεν μοιάζει διόλου με πόλεμο. Πρόκειται για κάτι σαν πλήρη αφανισμό του άμαχου πληθυσμού», είπε ο κ. Πούτιν σε δημοσιογράφους πρακτορείων ειδήσεων, συμπεριλαμβανομένου του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Προσπαθούμε (...) να επηρεάσουμε όσο μπορούμε» προς την κατεύθυνση της επίλυσης της σύγκρουσης, «συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής διάστασης», συνέχισε ο κ. Πούτιν.

Χαρακτήρισε τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς «το αποτέλεσμα της πολιτικής των ΗΠΑ», οι οποίες κατ’ αυτόν «μονοπώλησαν» τις προσπάθειες επίλυσης της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης.

Η Ρωσία διατηρεί παραδοσιακά καλές σχέσεις τόσο με την Παλαιστινιακή Αρχή και αραβικά κράτη, όσο και με το Ισραήλ, αν και οι σχέσεις με αυτό το τελευταίο ψυχράθηκαν εκ νέου τα τελευταία δυο χρόνια.

Η Μόσχα λέει —κάτι με το οποίο συμφωνεί το μεγαλύτερο μέρος της διεθνούς κοινότητας— ότι η ίδρυση παλαιστινιακού κράτους είναι η «πιο αξιόπιστη» λύση της ισραηλινοπαλαιστινιακής διένεξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

