Τουλάχιστον 4 νεκροί και 26 τραυματίες στη σύγκρουση τρένων στην Τσεχία

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 26 τραυματίστηκαν όταν συγκρούστηκαν μετωπικά επιβατικός με εμπορευματικό συρμό περί τα μεσάνυχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη στην Παρντουμπίτσε, πόλη 90.000 και πλέον κατοίκων στο κεντρικό τμήμα της Δημοκρατίας της Τσεχίας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών και οι τοπικές αρχές.

«Τέσσερις επιβάτες υπέστησαν τραυματισμούς που προκάλεσαν τον θάνατό τους», είπε η Αλένα Κισιάλα, εκπρόσωπος των υπηρεσιών άμεσης βοήθειας, στη δημόσια τηλεόραση.

Ο περιφερειάρχης στην Παρντουμπίτσε Μάρτιν Νετολίτσκι έκανε λόγο μέσω Facebook για 4 νεκρούς και 26 τραυματίες.

Σύμφωνα την πυροσβεστική, ορισμένοι από τους τραυματίες βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Κατά πληροφορίες που μετέδωσε το τσεχικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CT24, το δυστύχημα έγινε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) κοντά στον σιδηροδρομικό σταθμό της Παρντουμπίτσε, που απέχει περίπου εκατό χιλιόμετρα από την Πράγα κι αποτελεί σιδηροδρομικό κόμβο.

Κάπου 300 επιβάτες, ανάμεσά τους πολλοί ξένοι, βρίσκονταν μέσα στον επιβατικό συρμό, σύμφωνα με πληροφορίες της δημόσιας τηλεόρασης, η οποία μετέδωσε πλάνα στα οποία εικονίζεται εκτροχιασμένο βαγόνι κι επιζήσαντες να επιβιβάζονται σε λεωφορεία κοντά στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Παρντουμπίτσε.

Ο επιβατικός συρμός, της ιδιωτικής εταιρείας RegioJet, εκτελούσε δρομολόγιο από την τσεχική πρωτεύουσα Πράγα στην ουκρανική πόλη Τσοπ, που γειτονεύει με τη Σλοβακία.

Με βάση τον επίσημο κατάλογο δρομολογίων, αναχώρησε από την Πράγα στις 22:52 και επρόκειτο να φύγει από την Παρντουμπίτσε στις 23:47 (ώρες Ελλάδας). Επρόκειτο να φθάσει στην Τσοπ περί τις 11:35 σήμερα (ώρα Ελλάδας), αφού θα διέσχιζε μέρος της σλοβάκικης επικράτειας από δυτική προς ανατολική κατεύθυνση.

Ο εμπορευματικός συρμός μετέφερε ανθρακασβέστιο, δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση η Βεντούλα Χοράκοβα, εκπρόσωπος του τσέχικου πυροσβεστικού σώματος. Πρόκειται για βιομηχανικό προϊόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ασετιλίνης.

Οι υπουργοί Εσωτερικών και Μεταφορών έσπευσαν στον τόπο του δυστυχήματος, ενώ ο τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των νεκρών μέσω X.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

