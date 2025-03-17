Συρία: Η κυβέρνηση Σάρα ανακοίνωσε ότι η Χεζμπολάχ σκότωσε 3 Σύρους στρατιώτες

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της χώρας αργά το βράδυ της Κυριακής ότι έλαβε μέτρα για να αντιμετωπίσει μια «επικίνδυνη κλιμάκωση» της Χεζμπολάχ.



Το υπουργείο επιβεβαίωσε αργότερα στο SANA ότι η Χεζμπολάχ έκανε «ενέδρα και απήγαγε τρία μέλη του Συριακού Αραβικού Στρατού στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου κοντά στο φράγμα Ζέιτα, δυτικά της Χομς, προτού τα μεταφέρει στο λιβανέζικο έδαφος και τα εκτελέσει επί τόπου».



Σύμφωνα με το πρακτορείο SANA το υπουργείο δήλωσε: «Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα μετά από αυτήν την επικίνδυνη κλιμάκωση από τις πολιτοφυλακές της Χεζμπολάχ».



Μετά την ανακοίνωση, τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ο συριακός στρατός άρχισε να βομβαρδίζει την κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου, προπύργιο της Χεζμπολάχ.

مشاهد حصلت عليها #العربية للحظة استهداف الجيش السوري مواقع لـ"حزب الله" بعشرات الصواريخ بالقرب من الحدود السورية اللبنانية بريف #حمص pic.twitter.com/rcodfRjq04 March 17, 2025



Κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών, η Χεζμπολάχ αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για την απαγωγή και τη δολοφονία των στρατιωτών, λέγοντας σε φιλικά μέσα ενημέρωσης: «Επαναλαμβάνουμε αυτό που έχουμε προηγουμένως ανακοινώσει επανειλημμένα: η Χεζμπολάχ δεν έχει καμία σχέση με γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στο συριακό έδαφος».



ΜΜΕ προσκείμενα στη Χεζμπολάχ ανέφεραν ότι ένα άτομο σκοτώθηκε στις συγκρούσεις.



Το Al Arabiya ανέφερε ότι ένας Σύρος στρατιώτης σκοτώθηκε και δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν από πύραυλο της Χεζμπολάχ στα σύνορα με τη Συρία.

Τα λιβανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν μετά τις συγκρούσεις ότι «ο λιβανέζικος στρατός παρέδωσε, μέσω του Λιβανικού Ερυθρού Σταυρού, τα πτώματα τριών Σύρων μαχητών σε συνοριακό πέρασμα με τη Συρία».



Ο συριακός στρατός των τζιχαντιστών του Αλ Σάρα έχει συγκρουστεί με τη σιιτική Χεζμπολάχ πολλές φορές μετά την ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.