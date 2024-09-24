Σχεδόν 500 νεκροί στον Λίβανο στους σφοδρότερους βομβαρδισμούς του Ισραήλ τον τελευταίο χρόνο

Οι εντατικοί αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων εναντίον της Χεζμπολά σκότωσαν τουλάχιστον 492 ανθρώπους στον Λίβανο χθες Δευτέρα, ανάμεσά τους 35 παιδιά, σύμφωνα με τις αρχές της χώρας, η οποία έζησε την πιο αιματηρή ημέρα του σχεδόν ενός χρόνου ανταλλαγών πυρών στα σύνορα, παράλληλα με τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες «ανησυχεί πολύ σοβαρά» για τον αριθμό των θυμάτων στις τάξεις των αμάχων στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο, που σφυροκοπήθηκαν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα ο εκπρόσωπός του, καθώς η διεθνής κοινότητα φοβάται ολοένα πιο έντονα πως η κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το ισχυρό λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν, θα οδηγήσει σε περιφερειακή ανάφλεξη.

Στη Νέα Υόρκη, όπου διεξάγεται η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό ανακοίνωσε χθες πως το Παρίσι ζήτηση έκτακτη «σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον Λίβανο εντός της εβδομάδας».

«Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ολοκληρωτικού πολέμου», προειδοποίησε από την πλευρά του ο επικεφαλής της διπλωματίας της ΕΕ Τζουζέπ Μπορέλ.

Ο απολογισμός των θυμάτων δεν σταμάτησε να γίνεται βαρύτερος καθώς περνούσαν οι ώρες χθες. «Οι αεροπορικοί βομβαρδισμοί έκαναν μάρτυρες 492 ανθρώπους, ανάμεσά τους 35 παιδιά και 58 γυναίκες, και τραυμάτισαν άλλους 1.645», ανακοίνωσε το λιβανικό υπουργείο Υγείας το βράδυ.

Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για «μεγάλο αριθμό» μελών της Χεζμπολά που σκοτώθηκαν.

Συνολικά, στην επιχείρηση που βαφτίστηκε «Northern Arrows» («βέλη του βορρά») χτυπήθηκαν χθες «περίπου 1.600» θέσεις των «τρομοκρατών» στον νότιο Λίβανο και στην κοιλάδα Μπεκάα, διευκρίνισε αργά χθες βράδυ, ανάμεσά τους «εκατοντάδες στόχοι» που χτυπήθηκαν «τις τελευταίες ώρες».

Σε βίντεο ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε χθες τους πολίτες τους Λιβάνου να «απομακρυνθούν από επικίνδυνες ζώνες» ώσπου να τελειώσει «η επιχείρηση».

Από την άλλη ο λιβάνιος πρωθυπουργός Νατζίμπ Μικάτι κατήγγειλε «σχέδιο καταστροφής» της χώρας του, όπου τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά σήμερα.

Έγινε «καταστροφή, σφαγή», είπε ο Τζαμάλ Μπαντράν, γιατρός σε νοσοκομείο στη Ναμπάτια (νότια). «Οι βομβαρδισμοί δεν σταματούν, μας βομβαρδίζουν ακόμη κι ενώ κάνουμε διακομιδές τραυματιών», πρόσθεσε.

Χιλιάδες οικογένειες τράπηκαν σε φυγή από τους τομείς που βομβαρδίζονταν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας.

Εκτοπισμένοι πλημμύρισαν την πρωτεύουσα και τη Σαΐντα, όπου πολλοί βρήκαν καταφύγιο σε κέντρα υποδοχής, διαπίστωσαν φωτοειδησεογράφοι.

Σε σχολείο στη Σαΐντα, ο Χασάν Μπαντζάκ εξήγησε πως δεν είχε αποφασίσει να φύγει από τον τόπο του «από την έναρξη του πολέμου και των βομβαρδισμών του ισραηλινού εχθρού», από τον Οκτώβριο του 2023, όμως χθες, «όταν οι βομβαρδισμοί εντάθηκαν και μας πλησίασαν, τα παιδιά φοβήθηκαν και αποφασίσαμε να φύγουμε».

Νωρίτερα χθες βράδυ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις έκαναν λόγο για 1.300 πλήγματα σε χονδρικά 24 ώρες. Η Χεζμπολά από την πλευρά της έκανε λόγο για νέες εκτοξεύσεις ρουκετών, όπως εδώ και σχεδόν έναν χρόνο, από την 8η Οκτωβρίου, την επομένη του ξεσπάσματος του πολέμου του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ισραηλινός στρατός έκανε επίσης λόγο για «στοχευμένο πλήγμα» στη Βηρυτό, με στόχο, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου προσκείμενη στη Χεζμπολά, τον επικεφαλής του νοτίου μετώπου του στρατιωτικού βραχίονα του κινήματος, που έσπευσε να διαβεβαιώσει πως το στέλεχός της είναι «καλά» και «σε ασφαλή τοποθεσία».

Μέσα σε μια ημέρα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν δεκάδες χιλιάδες ρουκέτες και πυρομαχικά» της λιβανικής παράταξης, διαβεβαίωσε ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ, για τον οποίο η Χεζμπολά έζησε την «πιο δύσκολη εβδομάδα από τη δημιουργία της» το 1982.

Ο κ. Νετανιάχου είπε πως ο στρατός του θα αλλάξει άρδην τον «συσχετισμό δυνάμεων» στα σύνορα, προκειμένου να επιστρέψουν με ασφάλεια οι δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι Ισραηλινοί που ζουν στον βορρά, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης με αξιωματούχους στο Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τις υπηρεσίες του.

Η Χεζμπολά από την πλευρά της έκανε λόγο για πλήγματα εναντίον των «κυριότερων αποθηκών» του στρατού του Ισραήλ στον βορρά καθώς και εναντίον στρατοπέδου.

Νωρίς χθες βράδυ ήχησαν σειρήνες στη Χάιφα, μεγάλο λιμάνι του βόρειου τμήματος της ισραηλινής επικράτειας, τα περίχωρα του οποίου χτυπήθηκαν για πρώτη φορά από ρουκέτες της Χεζμπολά προχθές Κυριακή.

«Δεν φοβάμαι για μένα αλλά για τα τρία παιδιά μου», είπε ο Οφέρ Λεβί, 56χρονος τελωνειακός που ζει στην Κιριάτ Μοτσκίν, στο βόρειο Ισραήλ. «Καμιά χώρα δεν μπορεί να ζει έτσι», πρόσθεσε.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολά —η οποία ορκίζεται πως θα συνεχίσει να πλήττει το Ισραήλ «ωσότου τερματιστεί η επίθεση στη Γάζα»— κλιμακώθηκαν δραματικά μετά το κύμα εκρήξεων συσκευών επικοινωνίας του κινήματος, που αποδόθηκε στο Ισραήλ και σκότωσε 39 ανθρώπους, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές, την 17η και τη 18η Σεπτεμβρίου.

Την Παρασκευή, ισραηλινός βομβαρδισμός σε νότιο προάστιο της Βηρυτού σκότωσε τουλάχιστον 45 ανθρώπους, ανάμεσά τους 16 στελέχη επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολά, συμπεριλαμβανομένου του διοικητή της Ιμπραήμ Ακίλ.

Πριν από τη Γαλλία, η Αίγυπτος ζήτησε επίσης χθες την κατεπείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να συζητηθεί το πώς θα λάβει τέλος «η επικίνδυνη ισραηλινή κλιμάκωση», προειδοποιώντας, όπως και η Ιορδανία, εναντίον του επαπειλούμενου «γενικευμένου περιφερειακού πολέμου».

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ διαβεβαίωσε πως οι ΗΠΑ θα παρουσιάσουν «στέρεες ιδέες» για την αποκλιμάκωση, ενώ άφησε να εννοηθεί πως η Ουάσιγκτον τάσσεται εναντίον χερσαίας εισβολής του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο, την ιδέα της «αποκλιμάκωσης μέσω της κλιμάκωσης», προεξοφλώντας πως δεν είχε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα.

Το Ιράκ ζήτησε «κατεπείγουσα συνάντηση» αραβικών κρατών στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να γίνει προσπάθεια να «σταματήσει» το Ισραήλ, που ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε πως έχει βαλθεί να «οδηγήσει όλη την περιοχή στο χάος».

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν επίσης πρόσαψε στο Ισραήλ, ορκισμένο εχθρό της Τεχεράνης, πως θέλει να «διευρύνει» τον πόλεμο.

Οι ΗΠΑ, ο βασικός σύμμαχος του Ισραήλ σε διεθνές επίπεδο, κάλεσαν το Σάββατο τους υπηκόους τους να φύγουν εσπευσμένα από τον Λίβανο και επίσης γνωστοποίησαν πως αναπτύσσουν «μικρό αριθμό» επιπλέον στρατιωτικών στη Μέση Ανατολή. Ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν διαβεβαίωσε πως «εργάζεται» για να υπάρξει «αποκλιμάκωση».

Η Κίνα κάλεσε επίσης δικούς της υπηκόους να φύγουν από το Ισραήλ και τον Λίβανο το «ταχύτερο», ενώ το Κρεμλίνο ανέφερε πως παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

Προχθές Κυριακή ο κ. Γκουτέρες δήλωσε πως φοβάται ότι ο Λίβανος θα μετατραπεί σε δεύτερη Γάζα.

Τον σχεδόν έναν χρόνο που διαρκούν οι εχθροπραξίες ανάμεσα στο Ισραήλ και στη Χεζμπολά, έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι στον Λίβανο, στην πλειονότητά τους μαχητές, όπως και πολλοί άμαχοι, και δεκάδες άλλοι στο Ισραήλ και στο κατεχόμενο υψίπεδο του Γκολάν.

Ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, κατά τη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν στην ισραηλινή πλευρά 1.205 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα των ισραηλινών αρχών, που συμπεριλαμβάνει ομήρους που σκοτώθηκαν ενώ κρατούνταν στον παλαιστινιακό θύλακο.

Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν εκείνη την ημέρα, 97 συνεχίζουν να βρίσκονται στα χέρια παλαιστινίων μαχητών στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 33 θεωρούνται νεκροί, κατά τον ισραηλινό στρατό.

Σε αντίποινα, η κυβέρνηση του Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, την οποία χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 41.455 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου θεωρούνται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Ο μικρός παλαιστινιακός θύλακος υπό πολιορκία είναι αντιμέτωπος με ανθρωπιστική καταστροφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

