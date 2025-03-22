Δύο πυροσβέστες βρέθηκαν νεκροί στη Νότια Κορέα και άλλοι δύο αγνοούνται καθώς περισσότερες από 20 πυρκαγιές μαίνονται σήμερα σε όλη τη χώρα, περιλαμβανομένης μίας φονικής στο νοτιοανατολικό τμήμα της κορεατικής χερσονήσου.

Ο ασκών χρέη προέδρου Τσόι Σανγκ-μοκ ζήτησε να καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου να κατασβεστεί η πυρκαγιά πριν από τη δύση του ήλιου καθώς οι πυρκαγιές εξαπλώνονταν γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων.

Οι πυροσβέστες που εντοπίστηκαν νεκροί προσπαθούσαν να καταστείλουν μια πυρκαγιά στην επαρχία Νότιας Γκιόνγκσανγκ που ξέσπασε χθες, Παρασκευή, και είχε κάψει 2.750 στρέμματα μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου (τοπική ώρα). Περισσότεροι από 200 κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους.

Η νοτιοκορεατική κυβέρνηση κήρυξε την περιοχή σε κατάσταση καταστροφής.





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

