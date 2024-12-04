Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τάχθηκε για άλλη μια φορά χθες Τρίτη υπέρ του τερματισμού της ισραηλινής κατοχής των παλαιστινιακών εδαφών και της εγκαθίδρυσης παλαιστινιακού κράτους, συγκαλώντας για τον Ιούνιο του 2025 διεθνή σύνοδο με σκοπό να προωθηθεί η λύση των δύο κρατών.

Με απόφασή της που υιοθετήθηκε με 157 ψήφους υπέρ, 8 κατά (συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ουγγαρίας) και 7 αποχές, στο πλαίσιο της ετήσιας εξέτασης του παλαιστινιακού ζητήματος, η ΓΣ «επαναβεβαιώνει την ακλόνητη υποστήριξή της, βάσει του διεθνούς δικαίου, στη λύση που προβλέπει πως θα υπάρχουν δυο κράτη, του Ισραήλ και της Παλαιστίνης, που θα συνυπάρχουν πλάι-πλάι, με ειρήνη και ασφάλεια, με αναγνωρισμένα σύνορα, στη βάση των προ του 1967 συνόρων».

Επιμένοντας στην ανάγκη να διεξαχθούν «αξιόπιστες διαπραγματεύσεις» στο πλαίσιο της ειρηνευτικής διαδικασίας στην Εγγύς Ανατολή, η ΓΣ αποφάσισε να συγκληθεί τον Ιούνιο στη Νέα Υόρκη «διεθνής διάσκεψη υψηλού επιπέδου για την ειρηνική επίλυση του ζητήματος της Παλαιστίνης και την εφαρμογή της λύσης των δυο κρατών», στην οποία θα συμπροεδρεύσουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία.

Μέχρι τότε, το κείμενο παροτρύνει τα μέρη να ενεργήσουν «με υπεύθυνο τρόπο» για να αντιστραφούν «οι αρνητικές τάσεις», συμπεριλαμβανομένων «όλων των μέτρων που λαμβάνονται επί του πεδίου και αντίκεινται προς το διεθνές δίκαιο».

Η ΓΣ καλεί για ακόμη μια φορά «να πραγματωθούν τα απαράγραπτα δικαιώματα του παλαιστινιακού λαού», ιδίως αυτά «της αυτοδιάθεσης» και της «δημιουργίας ανεξάρτητου κράτους».

Παραπέμποντας εξάλλου στις πρόσφατες αποφάσεις του Διεθνούς Δικαστηρίου (ΔΔ) της Χάγης, ζητεί επίσης το Ισραήλ να «τερματίσει την παράνομη παρουσία του στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη το συντομότερο» και κάθε εποικιστική δραστηριότητα.

Ο ΟΗΕ θεωρεί το σύνολο των παλαιστινιακών εδαφών —Δυτική Όχθη, ανατολική Ιερουσαλήμ, Λωρίδα της Γάζας— κατεχόμενα.

Παρά την απόφαση που έλαβε μονομερώς να αποχωρήσει από τη Λωρίδα της Γάζας το 2005, το Ισραήλ θεωρείται πάντα βάσει του διεθνούς δικαίου δύναμη κατοχής από τον ισραηλινοαραβικό πόλεμο του 1967.

«Το παλαιστινιακό ζήτημα βρίσκεται στην ατζέντα του ΟΗΕ από ιδρύσεώς του και παραμένει κρίσιμη δοκιμασία για την αξιοπιστία και το κύρος του», σχολίασε πριν από την ψηφοφορία ο παλαιστίνιος πρεσβευτής στον διεθνή οργανισμό Ριάντ Μανσούρ.

Ήταν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το 1947 που αποφασίστηκε να μοιραστεί η Παλαιστίνη, τότε υπό βρετανική εντολή, σε δυο ανεξάρτητα κράτη, ένα αραβικό, το άλλο εβραϊκό, και διεθνή ζώνη γύρω από τα Ιεροσόλυμα.

Όμως ανακηρύχθηκε η ίδρυση μόνο του ενός από τα δύο, του κράτους του Ισραήλ, τη 14η Μαΐου 1948, πυροδοτώντας πόλεμο ανάμεσα στο νέο κράτους και αραβικές χώρες.

«Η κατοχή πρέπει να τερματιστεί», είπε ο κ. Μανσούρ, κατηγορώντας την ισραηλινή κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου πως αυτό που θέλει είναι «να καταστρέψει και να διώξει τον πληθυσμό για να προσαρτήσει τη γη». «Αυτό καταδικάζει τον παλαιστινιακό λαό, τον ισραηλινό λαό και την περιοχή μας σε αλληλουχία πολέμων που μπορεί και πρέπει να αποτραπούν».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.