Αποσύρει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία της ομοσπονδιακής υπηρεσίας δίωξης ναρκωτικών (DEA), ο σερίφης Τσαντ Κρόνιστερ, τον οποίο είχε επιλέξει για τη θέση ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από αντιδράσεις για το πρόσωπό του και το παρελθόν του.

Μερίδα οπαδών του νέου προέδρου των ΗΠΑ επέκρινε έντονα τον διορισμό του σερίφη Κρόνιστερ, ιδίως επειδή είχε συλλάβει πάστορα στη Φλόριντα για παραβίαση της καραντίνας ενώ μαινόταν η πανδημία του νέου κορονοϊού το 2020. Τον αποκαλούσαν «τύραννο του Covid», όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Ο κ. Κρόνιστερ, σερίφης της κομητείας Χίλσμπορο, στη Φλόριντα, έχει τριαντακονταετή εμπειρία στην επιβολή του νόμου μεν, αλλά σε τοπικό επίπεδο, δεν διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα για το αξίωμα του επικεφαλής της DEA, όπως τον κατηγορούσαν.

«Τις τελευταίες ημέρες, καθώς συνειδητοποιούσα τη βαρύτητα αυτής της εξαιρετικά σημαντικής ευθύνης, κατέληξα πως πρέπει ευπειθώς να αποσυρθώ» από τη διαδικασία εξέτασης της υποψηφιότητας για τη θέση, εξήγησε ο κ. Κρόνιστερ, σερίφης κομητείας στη Φλόριντα, μέσω X.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή την πρόθεσή του να αναθέσει στον Τσαντ Κρόνιστερ την ηγεσία της DEA, με αποστολή ιδίως να «τερματίσει τη διέλευση φαιντανύλης και άλλων ναρκωτικών από τα νότια σύνορά μας».Η DEA υπάγεται στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση διορισμού του Τραμπ που ακυρώνεται.

Η απόφασή του ακολουθεί εκείνη του πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων Ματ Γκέιτς, τον οποίο ο κ. Τραμπ είχε ονομάσει επόμενο υπουργό Δικαιοσύνης, εν μέσω επικρίσεων —ακόμα και από τη δική του παράταξη— και ανησυχιών για έρευνες σε βάρος του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.