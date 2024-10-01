Ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον αρμόδιο επίτροπο Μετανάστευσης, με αφορμή «την πρόσφατη αύξηση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών στις χώρες υποδοχής της ΕΕ και ιδιαίτερα στην Ελλάδα», κατέθεσε ο ευρωβουλευτής και πρ. πρόεδρος της ΝΔ, Βαγγέλης Μεϊμαράκης.

Στην ερώτησή του, υπογραμμίζει ότι «η έντονη στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή με επίκεντρο τον Λίβανο, αλλά και το ενδεχόμενο ενός εκτεταμένου πολέμου στην περιοχή, έχει οδηγήσει στην αύξηση των προσφυγικών ροών, με αποτέλεσμα οι χώρες υποδοχής να πρέπει να λάβουν άμεσα απαντήσεις από την (Ευρωπαϊκή) Επιτροπή, όσον αφορά στις ευρωπαϊκές πολιτικές για την αντιμετώπιση του προβλήματος», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ως εκ τούτου, ο κ. Μεϊμαράκης ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το «πώς προτίθεται η ΕΕ να στηρίξει χώρες, όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, σε επικείμενη μαζική προσφυγική ροή λόγω των γεγονότων στη Μέση Ανατολή», για το εάν «θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση όσον αφορά στην Κοινή Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας για το προσφυγικό» και εάν «η ΕΕ διαθέτει μηχανισμό αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας σε χώρες υποδοχής, όπως η Ελλάδα, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μαζικών κυμάτων τραυματιών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

