του Γιάννη Ανυφαντή

Τον κώδωνα του κινδύνου για το μεταναστευτικό έκρουσε από την Ολομέλεια της Βουλής ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, επισημαίνοντας πως μία εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο θα πυροδοτούσε κύμα εκατομμυρίων προσφύγων.

«Καμία στρατηγική δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα αν αύριο σημειωθεί μια μεγάλη ανάφλεξη στο Λίβανο με χερσαία εισβολή των Ισραηλινών στρατευμάτων η οποία θα δημιουργήσει κύματα προσφύγων εκατομμυρίων και αναπόφευκτα κάποιοι από αυτούς θα επιχειρήσουν να εισέλθουν στην Ευρώπη και από τη χώρα μας. Εκεί λοιπόν όλες οι στρατηγικές πάνε στράφι. Και πάμε σε κατάσταση αντιμετώπισης κρίσης, για την οποία προετοιμαζόμαστε όσο μπορούμε αλλά αυτό δεν είναι μόνο θέμα της Ελλάδας, είναι και όλης της Ευρώπης, μην πω και γενικότερα του Δυτικού Κόσμου», τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, απαντώντας σε ερώτηση του βουλευτή της Νίκης, Τάσου Οικονομόπουλου.

Μάλιστα, αναφερόμενος στην οικονομική αρωγή της ΕΕ προς την Ελλάδα, σημείωσε ότι οι Ευρωπαίοι εταίροι διέθεσαν για την περίοδο 2015 – 2021 (όταν και το πρόβλημα βρισκόταν σε ανάφλεξη) 3,4 δις ευρώ στη χώρα μας ενώ για την περίοδο 2021 – 2027, το ποσό των 1,6 δις. Ωστόσο, υπογράμμισε, πως αν αλλάξουν τα δεδομένα στο μέτωπο του μεταναστευτικού, η ελληνική κυβέρνηση θα ζητήσει πρόσθετη χρηματοδότηση, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν «τίθεται θέμα μαζικών επιστροφών προσφύγων από την Γερμανία στην Ελλάδα».

Πηγή: skai.gr

