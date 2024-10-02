Λογαριασμός
Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε 3 ισραηλινά άρματα μάχης

Με τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους» - Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι μέλη της έδιναν μάχη με Ισραηλινούς στρατιώτες που «διείσδυσαν» στο Μαρούν ελ Ρας

Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τρία ισραηλινά άρματα μάχης που προωθούνταν προς ένα μεθοριακό χωριό, στον νότιο Λίβανο.

Στην ανακοίνωσή του, η φιλοϊρανικό οργάνωση αναφέρει ότι οι μαχητές του «κατέστρεψαν τρία ισραηλινά άρματα Merkava με τηλεκατευθυνόμενους πυραύλους» κοντά στο χωριό Μαρούν ελ Ρας.

Νωρίτερα, η Χεζμπολάχ ανέφερε ότι μέλη της έδιναν μάχη με Ισραηλινούς στρατιώτες που «διείσδυσαν» στο Μαρούν ελ Ρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

