Mέση Aνατολή: Eκεχειρία με διακριτική επιτήρηση των ΗΠΑ

Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Σε κλίμα βεβιασμένης κανονικότητας βρίσκεται σε εξέλιξη και σήμερα η εφαρμογή της συμφωνίας εκεχειρίας. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες μέρες, η Χαμάς φαίνεται πως έλαβε σοβαρά υπ’ όψιν τις ισραηλινές προειδοποιήσεις να μην επαναληφθεί το σκηνικό επίδειξης ισχύος κατά τη διαδικασία της σημερινής απελευθέρωσης των τριών ισραηλινών ομήρων. Οι ένοπλοι μασκοφόροι της οργάνωσης ανέβασαν τους ισραηλινούς ομήρους σε πρόχειρη εξέδρα που είχε στηθεί σε παραλιακό σημείο της Γάζας.

Στην βάση της εξέδρας φαινόταν με μεγάλα γράμματα η φράση «Ο Σιωνισμός δεν θα νικήσει» γραμμένη στα εβραϊκά. Αφού φωτογραφήθηκαν πάνω στην εξέδρα, κρατώντας στα χέρια τα «Πιστοποιητικά Απελευθέρωσης», που τους είχε δώσει η Χαμάς – κι αυτά γραμμένα στην εβραϊκή γλώσσα -, οι τρεις όμηροι παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό και μπήκαν στα άσπρα βαν με προορισμό το Ισραήλ. Η Χαμάς φρόντισε να μην πλησιάσει το σχετικά μικρό πλήθος Παλαιστινίων, που παρακολουθούσε όσα συνέβαιναν.Τρεις Ισραηλινοί όμηροι - Δεκάδες Παλαιστίνιοι κρατούμενοιΤραγική φιγούρα ο 26χρονος Γιαρντέν Μπίβας, ο οποίος απελευθερώθηκε σήμερα χωρίς να ξέρει τι έχουν απογίνει η γυναίκα του Σίρι και τα δύο του παιδιά, ο Αριέλ και ο μικρός Κφιρ. Όταν είχαν απαχθεί από την Χαμάς το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023 ήταν μόλις 2 ετών και 9 μηνών αντίστοιχα.Εδώ και λίγες ώρες βρίσκεται πια μαζί με τα παιδιά και την γυναίκα του ο54χρονος Όφερ Καλντερόν στο Ισραήλ. Το ίδιο και ο 64χρονος Κηθ Σέγκαλ, ο τρίτος ισραηλινός όμηρος, που είναι ταυτόχρονα και υπήκοος ΗΠΑ – δεδομένο που κινητοποίησε την παρέμβαση αξιωματούχων του Λευκού Οίκου προκειμένου να επισπευσθεί η απελευθέρωσή του εξ αιτίας της βεβαρημένης κατάστασης της υγείας του.Τις επόμενες ώρες αναμένεται να αποφυλακιστούν δεκάδες Παλαιστίνιοι βαρυποινίτες από τις ισραηλινές φυλακές ασφαλείας, ενώ, εκτός απροόπτου, όπως αναφέρουν σχετικές πληροφορίες, το φυλάκιο στη Ράφα θα ανοίξει σήμερα για πρώτη φορά μετά από οκτώ μήνες, δίνοντας τη δυνατότητα σε 50 μέλη της Χαμάς κάθε μέρα - και για τις επόμενες 28 μέρες - να περάσουν στην Αίγυπτο για επείγουσα ιατρική περίθαλψη, κατόπιν σχετικής ισραηλινής έγκρισης.To φυλάκιο στη Ράφα επρόκειτο να τεθεί σε λειτουργία από χθες. Ωστόσο, αυτό δεν κατέστη δυνατό εξαιτίας μαζικής διαδήλωσης που διοργάνωσε η κυβέρνηση του Καΐρου, ως απόδειξη των ισχυρών αντιστάσεων που συνεχίζει να προβάλλει ο Πρόεδρος Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι έναντι του «σχεδίου εκκένωσης», το οποίο προωθείται από την διακυβέρνηση Τραμπ, απαιτώντας την μετεγκατάσταση στο έδαφος της Αιγύπτου εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων της Γάζας.Αμερικανικές παρασκηνιακές πιέσειςΤο ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών διατηρείται αμείωτο, με άμεσο στόχο να συνεχίσουν τις επόμενες μέρες οι έμμεσες διαπραγματεύσεις Ισραήλ-Χαμάς προκειμένου να καθοριστεί με ποιον ακριβώς τρόπο θα εφαρμοστεί το δεύτερο στάδιο της εκεχειρίας,η ολοκλήρωση του οποίου θα σημάνει και τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.Χαρακτηριστικό των πιέσεων που ασκεί ο Λευκός Οίκο προς πάσα κατεύθυνση αποτελεί το γεγονός της παράτασης της παραμονής στο Ισραήλ του ειδικού απεσταλμένου του Προέδρου Τραμπ, Στίβεν Γουίτκοφ, ο οποίος αναμένει να διαπιστώσει κατά πόσον οι διαπραγματευτικές επαφές για το δεύτερο στάδιο της εκεχειρίας θα αρχίσουν και επισήμως την ερχόμενη Δευτέρα, μία ακριβώς μέρα πριν από την κρίσιμη κατ’ ιδίαν συνάντηση των Νετανιάχου και Τραμπ στην Ουάσιγκτον, που προγραμματίστηκε για την Τρίτη, 4 Φεβρουαρίου.

