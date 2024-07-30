Ένας διπλωματικός μαραθώνιος βρίσκεται σε εξέλιξη με τους Ευρωπαίους ηγέτες και αξιωματούχους να έχουν ανοιχτές γραμμές επικοινωνίας με όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποτραπεί ένας πόλεμος ανάμεσα σε Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά την επίθεση που σκότωσε 12 παιδιά στα κατεχόμενα από το Ισραήλ Υψίπεδα του Γκολάν.

Χώρες συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας προσέγγισαν τις τελευταίες ημέρες τους ομολόγους τους στον Λίβανο, το Ισραήλ και το Ιράν, καταβάλλοντας προσπάθειες να πείσουν όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

Το διακύβευμα είναι ιδιαίτερα υψηλό για το Παρίσι και τη Ρώμη, που έχουν εκατοντάδες στρατιώτες σταθμευμένους στην Προσωρινή Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL), στη νότια περιοχή της χώρας όπου το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν συχνά πυρά τον περασμένο μήνα.

Την Τρίτη, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι προέτρεψε την ισραηλινή κυβέρνηση να μην πέσει στην «παγίδα» των αντιποίνων, προσθέτοντας ότι είναι «πολύ, πολύ ανήσυχη» για την κατάσταση στον Λίβανο. Μιλώντας από την Κίνα, είπε ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τους «στέρεους δεσμούς» του με το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία για να βοηθήσει στην εκτόνωση της κατάστασης.

Ο κίνδυνος περιφερειακής σύγκρουσης αυξήθηκε σημαντικά μετά την επίθεση με ρουκέτα, η οποία σκότωσε 12 παιδιά στην πόλη των Δρούζων Majdal Shams το Σάββατο. Το Ισραήλ, οι ΗΠΑ και η Γερμανία απέδωσαν το χτύπημα στη λιβανική πολιτοφυλακή της Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν, αλλά η σιιτική ένοπλη οργάνωση αρνήθηκε την ευθύνη για τη φονική επίθεση.

Μετά την επίσκεψη στο Majdal Shams τη Δευτέρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου διαμήνυσε ότι «το κράτος του Ισραήλ δεν πρόκειται και δεν μπορεί να το αγνοήσει αυτό. Η απάντησή μας θα έρθει και θα είναι σοβαρή».

Τη Δευτέρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπάθησαν να κατευνάσουν τις ανησυχίες για έναν «ολοκληρωτικό πόλεμο» στην περιοχή. Το λιβανέζικο μέσο L'Orient Le Jour μετέδωσε ότι για την Ουάσιγκτον ισραηλινά πλήγματα στη Βηρυτό ή στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, που βρίσκεται σε περιοχή που ελέγχεται από τη Χεζμπολάχ, αποτελούν κόκκινες γραμμές.

Παρόλα αυτά, το πρωί της Τρίτης η Βρετανία παρότρυνε τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τον Λίβανο «λόγω κινδύνων που συνδέονται με τη συνεχιζόμενη σύγκρουση», αφού και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, εξέδωσαν παρόμοιες προειδοποιήσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Αεροπορικές εταιρείες όπως η Lufthansa, η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines, η Air France και η Transavia ακύρωσαν πτήσεις προς τη Βηρυτό.

«Ανοιχτές γραμμές» με Ιράν, Λίβανο, Ισραήλ

Στα παρασκήνια, Ευρωπαίοι ηγέτες και αξιωματούχοι έχουν προχωρήσει σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με περιφερειακούς ομολόγους τους – αν και παραμένει ασαφές πόση επιρροή έχουν στην πραγματικότητα στο Ισραήλ, τη Χεζμπολάχ και το Ιράν.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, μίλησε με τον πρωθυπουργό του Λιβάνου, Νατζίμπ Μικάτι, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ωστόσο είναι ευρέως γνωστό ότι η λιβανική κυβέρνηση δεν έχει κανέναν έλεγχο στη Χεζμπολάχ.

Ο Λάμι είπε στη Βουλή των Κοινοτήτων της Βρετανίας ότι τηλεφώνησε στον Μικάτι «για να εκφράσει την ανησυχία του για αυτό το τελευταίο περιστατικό».

«Εδώ και μήνες βρισκόμαστε στο χείλος του γκρεμού, ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης και περιφερειακής αποσταθεροποίησης είναι τώρα πιο έντονος από ποτέ… ζητάμε αποκλιμάκωση της τρέχουσας κρίσης», είπε ο Λάμι.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε ήδη μιλήσει με τον Νετανιάχου την Κυριακή, τηλεφώνησε στον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν τη Δευτέρα το βράδυ απευθύνοντας έκκληση προς την Τεχεράνη να συμβάλει στην αποκλιμάκωση της περιοχής.

Ο Γάλλος πρόεδρος «επέμεινε ότι... το Ιράν είχε έναν ρόλο να παίξει σε αυτό με το να σταματήσει την υποστήριξή του στους αποσταθεροποιητικούς παράγοντες και καλώντας τους σε αυτοσυγκράτηση», σύμφωνα με το Μέγαρο των Ηλυσίων, το οποίο τονίζει μεταξύ άλλων ότι η Γαλλία βρίσκεται σε επαφή με «όλα τα μέρη».

Ωστόσο, η ιρανική ανάγνωση του ίδιου τηλεφωνήματος ανέφερε ότι «οποιαδήποτε πιθανή ισραηλινή επίθεση στον Λίβανο θα έχει σοβαρές συνέπειες για το Ισραήλ».

Η Ιταλία ανησυχεί ιδιαίτερα για τα στρατεύματά της στον νότιο Λίβανο και έχει μεταφέρει αυτό το μήνυμα στους ομολόγους της στην περιοχή.

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι είπε ότι ζήτησε από τους ομολόγους του τού Ισραήλ και τού Λιβάνου, Ισραήλ Κατς και Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ, να διασφαλίσουν την προστασία των δυνάμεων της UNIFIL.

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροσέττο, επανέλαβε το αίτημα της Ρώμης για ψήφισμα του ΟΗΕ που προβλέπει τη δημιουργία «μιας ζώνης αφοπλισμού μεταξύ της Γαλάζιας Γραμμής και του ποταμού Λιτάνι στην οποία θα παρευρίσκονται μόνο η UNIFIL και οι Λιβανικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Η υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Αναλένα Μπέρμποκ και ο κορυφαίος διπλωμάτης της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ μίλησαν επίσης, χωριστά, με τον Αμπντάλα Μπου Χαμπίμπ. Ο Μπορέλ - επικριτής του πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα - συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του Αραβικού Συνδέσμου Αχμέντ Αμπντούλ Γκέιτ για «την ανάγκη να διευκρινιστούν οι αιτίες, να αναζητηθούν τρόποι αποκλιμάκωσης και αποφυγής ενός περιφερειακού πολέμου και να επιτευχθεί εκεχειρία στη Γάζα τώρα. "

Ένας Λιβανέζος αξιωματούχος είπε στο Associated Press ότι η Χεζμπολάχ δεν θέλει έναν πλήρη πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, αλλά είναι έτοιμη να πολεμήσει εάν ξεσπάσει σύγκρουση. Η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα άρχισε να μετακινεί έξυπνους πυραύλους ακριβείας και να τους προετοιμάζει για χρήση εάν χρειαστεί, είπε ο αξιωματούχος.



