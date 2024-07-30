Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Να εγκαταλείψουν το Λίβανο καλεί η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου τους Βρετανούς υπηκόους υπό το φόβο ενός γενικευμένου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ.

Με ανάρτηση στην πλατφόρμα X το βράδυ της Δευτέρας, ο υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Λάμι παρέπεμψε στη σύσταση από το Foreign Office που αναφέρει πως όσοι Βρετανοί βρίσκονται ήδη στο Λίβανο πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα και οι υπόλοιποι να μην ταξιδέψουν εκεί.

«Είναι μία ταχέως μεταβαλλόμενη κατάσταση. Το προσωπικό του Foreign Office εργάζεται σε 24ωρη βάση για να βοηθήσει στη διασφάλιση της ασφάλειας των Βρετανών υπηκόων», συμπλήρωσε ο κ. Λάμι.

Στην ανανεωμένη από τις 2 Ιουλίου ταξιδιωτική οδηγία για το Λίβανο το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών δηλώνει ότι συστήνει την αποφυγή οποιουδήποτε ταξιδιού στη χώρα λόγω των κινδύνων που σχετίζονται με την εξελίξει σύγκρουση μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ.

Γίνεται λόγος για ανταλλαγή πυρών και αεροπορικά πλήγματα στη χώρα, κυρίως στα σύνορα με το Ισραήλ, αλλά και σε περιοχές της λιβανέζικης ενδοχώρας.

Συστήνεται επίσης η προσοχή για το ενδεχόμενο διαδηλώσεων κοντά στη βρετανική και άλλες δυτικές πρεσβείες.

«Οι εντάσεις είναι υψηλές και τα γεγονότα δύνανται να κλιμακωθούν με σύντομη προειδοποίηση, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει ή να περιορίσει τις διαδρομές εξόδου από τον Λίβανο», προειδοποιούνται οι Βρετανοί υπήκοοι.

«Μη βασίζεστε στο ότι το Foreign Office θα έχει τη δυνατότητα να σας εκκενώσει (από το Λίβανο) σε μια επείγουσα κατάσταση. Θα πρέπει να έχετε ένα προσωπικό έκτακτο σχέδιο το οποίο δεν βασίζεται στη βρετανική κυβέρνηση. Αυτό ίσως περιλαμβάνει την ικανότητα να φύγετε γρήγορα ή να βρείτε καταφύγιο μέσα στη χώρα εφόσον κρίνετε ότι είναι αναγκαίο και ασφαλές», καταλήγει η οδηγία του Foreign Office.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.