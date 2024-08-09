Ένα νέο βίντεο έρχεται στη δημοσιότητα από την στιγμή που οι αμερικανικές αρχές σκοτώνουν τον 20χρονο Τόμας Κρουκς ο οποίος λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα επιχείρησε να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ στην Πενσιλβάνια στις 13 Ιουλίου.

Το βίντεο έχει καταγραφεί από την κάμερα που υπήρχε στη στολή του αστυνομικού ο οποίος σκαρφάλωσε πρώτος με τη βοήθεια ενός συναδέλφου του, στη στέγη όπου βρισκόταν ο Κρουκς. Μόλις ο αστυνομικός είδε τον ένοπλο έπεσε ξανά στο έδαφος. Στη συνέχεια αρχίζει να τρέχει γύρω από το κτίριο προκειμένου να ενημερώσει τους συναδέλφους του και να ζητήσει από τον κόσμο να απομακρυνθεί. Έπειτα κατευθύνεται προς το περιπολικό για να πάρει ένα τουφέκι.

🚨Breaking: New bodycam footage obtained by FoxNews via a records request to Butler Township"shows a police officer being lifted up to the roof of the AGR building where would-be Trump assassin Thomas Crooks was perched." pic.twitter.com/omsrRG1seu — John Greenewald, Jr. (@blackvaultcom) August 8, 2024

Περίπου 40 δευτερόλεπτα μετά από αυτή την σκηνή, ο Κρουκς πυροβόλησε τον Τραμπ, ο οποίος τραυματίστηκε στο αυτί. Δευτερόλεπτα αργότερα, ένας ελεύθερος σκοπευτής της Μυστικής Υπηρεσίας πυροβόλησε και σκότωσε τον Κρουκς.

Ένας αξιωματικός ρωτά πού είναι ο δράστης και ο αστυνομικός, λαχανιασμένος, του απαντά: «Είναι ευθεία επάνω».

«Ποιος τον έχει δει;» ρωτάει ο αξιωματικός. «Ήταν ακριβώς εκεί που με πήρες, αδερφέ. Ήταν στην αριστερή πλευρά».

Το βίντεο δείχνει αστυνομικούς να προσπαθούν να ανέβουν στη στέγη.



«Έχει γυαλιά, μακριά μαλλιά», λέει ο αξιωματικός που είδε τον Κρουκς στους άλλους και τους προειδοποιεί να προσέχουν.

Ο αξιωματικός προσθέτει αργότερα: «Πριν έρθετε εδώ καρ@@@δες, σήκωσα το κεφάλι μου σαν βλάκας, μόνος μου φίλε».

Από τον ασύρματο μια φωνή λέει στη συνέχεια: «Έχουμε δύο πολίτες – τους φροντίζουμε» ενώ στη συνέχεια ακούγεται να λέει «Χρειάζομαι ένα ασθενοφόρο από πίσω».

Μέσα σε λίγη ώρα οι αστυνομικοί περικυκλώνουν το κτίριο, όπου βρισκόταν ο δράστης, το πλησιάζουν και βοηθώντας ο ένας τον άλλον να σκαρφάλωσαν στη στέγη. Στο τέλος, ο αστυνομικός που είχε δει πρώτος τον δράστη ζητάει να ανέβει ξανά και εκείνος στην ταράτσα και ο Κρουκς εμφανίζεται στο βίντεο να κείτεται νεκρός περικυκλωμένος από αστυνομικούς.

