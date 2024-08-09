Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του Ισραήλ και ο διοικητής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ Μάικλ Κουρίλα πραγματοποίησαν αξιολόγηση της κατάστασης για θέματα ασφάλειας και στρατηγικής, καθώς και κοινές προετοιμασίες στην περιοχή, ως μέρος της απάντησης στις απειλές στη Μέση Ανατολή.

Επιπλέον, ο στρατηγός Κουρίλα επισκέφθηκε το Υπόγειο Επιχειρησιακό Κέντρο της Πολεμικής Αεροπορίας και πραγματοποίησε αξιολόγηση της κατάστασης με τον Διοικητή της Ισραηλινής Αεροπορίας, Υποστράτηγο Tomer Bar.

Ο Ισραηλινός Στρατός θα συνεχίσει να εμβαθύνει τη σχέση του με τις Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ από τη δέσμευσή του για την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και του συντονισμού μεταξύ των δύο στρατιωτικών.

Πηγή: skai.gr

