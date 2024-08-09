Λογαριασμός
Το Ισραήλ συναινεί να ξαναρχίσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς

Το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, ανακοίνωσε ότι θα στείλει αντιπροσωπεία διαπραγματευτών, στην τοποθεσία που θα οριστεί.

Ισραήλ

Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα στείλει διαπραγματευτές να συμμετάσχουν στις έμμεσες συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, όπως ζήτησαν οι χώρες που μεσολαβούν, το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Κατόπιν της προσφοράς των ΗΠΑ και των μεσολαβητών, το Ισραήλ θα στείλει τη 15η Αυγούστου αντιπροσωπεία διαπραγματευτών στην τοποθεσία που θα οριστεί, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και να εφαρμοστεί η συμφωνία-πλαίσιο», σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

