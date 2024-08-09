Το Ισραήλ συναινεί να ξαναρχίσουν οι έμμεσες διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς

Η κυβέρνηση του Ισραήλ θα στείλει διαπραγματευτές να συμμετάσχουν στις έμμεσες συνομιλίες με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός με τη Χαμάς, όπως ζήτησαν οι χώρες που μεσολαβούν, το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, ανακοίνωσε το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Κατόπιν της προσφοράς των ΗΠΑ και των μεσολαβητών, το Ισραήλ θα στείλει τη 15η Αυγούστου αντιπροσωπεία διαπραγματευτών στην τοποθεσία που θα οριστεί, προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες και να εφαρμοστεί η συμφωνία-πλαίσιο», σύμφωνα με την ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.