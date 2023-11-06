Το συνοριακό πέρασμα της Ράφα, που συνδέει τη Λωρίδα της Γάζας με την Αίγυπτο, ξανανοίγει σήμερα για την απομάκρυνση ξένων και όσων έχουν διπλή υπηκοότητα οι οποίοι έχουν αποκλειστεί στη μικρή παλαιστινιακή περιοχή που βομβαρδίζεται αδιάκοπα από το Ισραήλ αφότου η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Χαμάς.

Το πέρασμα είχε ανοίξει για τρεις ημέρες, την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή, αφήνοντας να βγουν δεκάδες Παλαιστίνιοι τραυματίες και εκατοντάδες κάτοχοι ξένων διαβατηρίων προτού να ξανακλείσει.

Η Χαμάς είχε θέσει ως όρο για το άνοιγμα από τη δική της πλευρά τη διέλευση ασθενοφόρων προς τη Ράφα μετά τον φονικό βομβαρδισμό από το Ισραήλ ενός ασθενοφόρου στην πόλη της Γάζας.

