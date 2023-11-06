Την ανάγκη να αποτραπεί το Ισραήλ από το να στοχοποιεί αμάχους, και να εκτοπίζει ανθρώπους στη Γάζα, επισήμανε, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές της Άγκυρας, ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στον Άντονι Μπλίνκεν κατά τη συνάντησή τους, μετά την οποία δεν υπήρξε κοινή δήλωση.



Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ συναντήθηκαν στην Άγκυρα για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στον πολιορκημένο θύλακα, καθώς και τις διμερείς σχέσεις.

Ο Φιντάν τόνισε στον Μπλίνκεν ότι οιΗ Τουρκία και οι ΗΠΑ συμφώνησαν να διασφαλίσουν την αδιάλειπτη παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις από πολλαπλά μέτωπα από την επίθεση της παλαιστινιακής οργάνωσης της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, ανέφεραν τουρκικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με το Anadolu.Και οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν ότι συμφωνούν στην ανάγκη να εξασφαλιστεί η προστασία των αμάσχν και η διασφάλιση τηςανέφεραν οι πληροφορίες, προσθέτοντας ότι «στη συνάντηση σημειώθηκε επίσης η σημασία της συνεργασίας για μια λύση δύο κρατών».Και οι δύο υπουργοί συζήτησαν επίσης τη διαδικασία επέκτασης του ΝΑΤΟμαζί με διμερή και περιφερειακά ζητήματα, ανέφεραν οι τουρκικές πηγές, χωρίς όμως να υπεισέλθουν σε λεπτομέρειες.έχουν σκοτωθεί στη σύγκρουση, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 9.770 Παλαιστίνιοι, σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, ενώ σχεδόν 1.600 Ισραηλινοί έχουν σκοτωθεί από την αρχή του πολέμου.

