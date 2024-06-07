Η ουκρανική πολεμική αεροπορία κατέρριψε και τους 5 πυραύλους και 48 από τα 53 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) που εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις σε οκτώ περιφέρειες της Ουκρανίας στη διάρκεια επίθεσής τους τη νύχτα, ανακοίνωσαν σήμερα οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις.

Οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν στην περιφέρεια του Κιέβου με drones και πυραύλους Kh-101/Kh-555, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της. Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δραστηριοποιήθηκαν για να σβήσουν την πυρκαγιά σήμερα το πρωί και δεν έχουν αναφερθεί απώλειες.

Παράλληλα ο περιφερειάρχης του Χαρκόβου Όλεχ Σινεχούμποφ δήλωσε ότι από την ρωσική επίθεση με drones στη διάρκεια της νύχτας έσπασαν τζάμια σε τουλάχιστον τρία κτίρια κατοικιών, υπέστησαν ζημιές ένα κατάστημα και ένα ταχυδρομείο, μεταξύ άλλων τοπικών υποδομών.

Στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ καταρρίφθηκαν 3 μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη της.

Την ίδια ώρα ο περιφερειάρχης της Κίροβοχραντ δήλωσε ότι από την ρωσική επίθεση τη νύχτα δεν προκλήθηκαν ζημιές στην περιφέρειά του, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος εκεί.

Ο περιφερειάρχης του Χμελνίτσκι επίσης ανέφερε ότι δεν προκλήθηκαν ζημιές στην περιφέρειά του, διευκρινίζοντας ότι η πολεμική αεροπορία κατέρριψε 11 στόχους εκεί.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ακόμη ότι 7 μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν στην νότια περιφέρεια της Οδησσού και άλλα 3 στην περιφέρεια της Χερσώνας και ακόμη 2 στην περιφέρεια του Μικολάιφ.

Από την επίθεση δεν προκλήθηκαν ζημιές σε καμία ενεργειακή υποδομή, δήλωσε στο εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ο υφυπουργός Ενέργειας Μίκολα Κολίσνικ.

Η Ρωσία στοχοθετεί όλο και περισσότερο ενεργειακές υποδομές στην Ουκρανία αυτήν την άνοιξη, σε συνδυασμένες επιθέσεις που έχουν προκαλέσει ζημιές στις δυνατότητες παραγωγής ενέργειας της χώρας, προκαλώντας διακοπές ρεύματος σε όλη τη χώρα.

Φωτ. αρχείου



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

