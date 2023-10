Το τουρκικό ΥΠΕΞ καλεί τους Τούρκους πολίτες να παραμείνουν μακριά από το νότιο Λίβανο Κόσμος 09:35, 13.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

6

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Επικοινωνία των ΥΠΕΞ, Τουρκίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, για την κατάσταση στη Γάζα