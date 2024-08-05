Μεσανατολικό: Ο επικεφαλής της Centcom επισκέπτεται το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι ο αρχηγός της αμερικανικής στρατιωτικής διοίκησης για τη Μέση Ανατολή (Centcom), στρατηγός Έρικ Κουρίλα, έφτασε στο Ισραήλ για να αποτιμήσει την κατάσταση ασφαλείας, εν μέσω των απειλών της Τεχεράνης για επίθεση.

Ο Κουρίλα συναντήθηκε με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου στρατού του Ισραήλ, στρατηγό Χέρζι Χαλέβι και από κοινού «εκτίμησαν την κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια» αλλά και τις «κοινές προετοιμασίες τους στην περιοχή, σε πλαίσιο της απάντησης στις απειλές στης Μέση Ανατολή», ανέφερε ο στρατός.

Ο Κουρίλα συναντήθηκε επίσης με τον Ισραηλινό υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ που του εξέφρασε την «ευγνωμοσύνη» της χώρας του προς τις ΗΠΑ επειδή «ενίσχυσαν τις αμυντικές δυνατότητες» του Ισραήλ. «Το γεγονός ότι ήρθατε στο Ισραήλ τώρα είναι ένδειξη της υποστήριξης των ΗΠΑ στο Ισραήλ», πρόσθεσε, απευθυνόμενος στον Αμερικανό στρατηγό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

