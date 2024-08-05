Γαλλία: Oρειβάτης σκοτώθηκε όταν αποκολλήθηκε κομμάτι πάγου στο Λευκό Όρος

Ένας ορειβάτης σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν ένα κομμάτι πάγου, ένα σεράκ, αποκολλήθηκε από παγετώνα του Λευκού Όρους τη νύχτα της Κυριακής προς την Δευτέρα, ανακοίνωσαν οι γαλλικές αρχές.

Η πτώση του σεράκ σημειώθηκε γύρω στις 3 τα ξημερώματα τοπική ώρα στον τομέα του Τακίλ, στην Άνω Σαβοΐα, σε υψόμετρο περίπου 4.100 μέτρων, ανέφερε η νομαρχία.

Από τους 15 ορειβάτες, ένας σκοτώθηκε, ένας τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και άλλοι τρεις ελαφρά. Οι υπόλοιποι δεν έπαθαν τίποτα.

Οι αρχές δεν έχουν διευκρινίσει τις εθνικότητες των θυμάτων.

Για τη διάσωσή τους κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις, με ελικόπτερα και ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Όλοι τους μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία του Σαλάνς και του Ανεσί, στην Άνωση Σαβοΐα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

