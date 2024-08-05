OHE: 9 εργαζόμενοι της UNRWA "ενδέχεται να εμπλέκονταν" στην επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου

Εννέα εργαζόμενοι στην UNRWA, την υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες, «ενδέχεται να εμπλέκονταν» στις επιθέσεις της Χαμάς, στις 7 Οκτωβρίου 2023, στο Ισραήλ, σύμφωνα με μια έρευνα του ΟΗΕ.

Αυτή η εσωτερική έρευνα αφορούσε συνολικά 19 εργαζομένους.

«Για τους 9 από αυτούς υπήρξαν επαρκείς αποδείξεις για να συμπεράνουμε ότι μπορεί να εμπλέκονταν στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου» ανέφερε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος του Οργανισμού, Φαρχάν Χακ.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, ο ΟΗΕ θα προχωρήσει στη διακοπή της σύμβασης εργασίας με αυτά τα πρόσωπα.

Στα τέλη Ιανουαρίου οι ισραηλινές αρχές κατηγόρησαν αρχικά 12 εργαζόμενους στην UNRWA για εμπλοκή στις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου. Στη συνέχεια προστέθηκαν άλλα επτά ονόματα στον κατάλογο. Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ζήτησε αμέσως να διενεργηθεί έρευνα από τις υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου του Οργανισμού (BSCI).

Για ένα από τα πρόσωπα αυτά η BSCI δεν βρήκε καμία απόδειξη που να στηρίζει την κατηγορία και σε άλλες εννέα περιπτώσεις τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν «ανεπαρκή», είπε ο Φαρχάν Χακ.

Ο εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι οι έρευνες είναι απόρρητες και δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις. Όμως «έχουμε αρκετές πληροφορίες για να λάβουμε τα μέτρα που λαμβάνουμε, δηλαδή την απόλυση αυτών των εννέα προσώπων», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

