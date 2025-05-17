Μεσανατολικό: Νέος γύρος διαπραγματεύσεων σήμερα μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ στο Κατάρ

Ένας νέος γύρος διαπραγματεύσεων με στόχο την εκεχειρία στη Γάζα μεταξύ της Χαμάς και του Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη στο Κατάρ, δήλωσε σήμερα στο Reuters ένας αξιωματούχος της Χαμάς, ο Ταχίρ αλ Νόνο.

Ο ίδιος είπε ότι οι δύο πλευρές συζητούν όλα τα θέματα χωρίς «προϋποθέσεις».

Ο Νόνο ανέφερε πως η Χαμάς είναι «διατεθειμένη να καταβάλει κάθε προσπάθεια που χρειάζεται» για να βοηθήσει τους διαπραγματευτές να οδηγήσουν τις συνομιλίες σε επιτυχία, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει «καμία συγκεκριμένη προσφορά στο τραπέζι».

Οι διαπραγματεύσεις διεξάγονται παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ προετοιμάζεται να επεκτείνει τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας καθώς επιδιώκει να αποκτήσει τον «επιχειρησιακό έλεγχο» σε ορισμένα τμήματα του κατεστραμμένου από τον πόλεμο θύλακα.

Η επιστροφή στις διαπραγματεύσεις λαμβάνει χώρα αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε χθες μια περιοδεία στη Μέση Ανατολή χωρίς να έχει επιτευχθεί εμφανώς καμία πρόοδος προς την κατεύθυνση μιας εκεχειρίας, αν και αναγνώρισε την ολοένα και επιδεινούμενη επισιτιστική κρίση στη Γάζα και την ανάγκη για διανομή βοήθειας.

Χαμάς: Περισσότεροι από 150 άνθρωποι σκοτώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη Γάζα

Το τελευταίο 24ωρο, τουλάχιστον 153 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Με αυτόν τον απολογισμό, ο αριθμός των Παλαιστινίων που έχουν σκοτωθεί από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ανέρχεται σε περισσότερους από 53.200, σύμφωνα με το υπουργείο.

Πηγή: skai.gr

