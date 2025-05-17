Νέα ερωτήματα για τη διανοητική διαύγεια του Τζο Μπάιντεν προκαλεί ηχητικό απόσπασμα κατάθεσής του ενώπιον ανακριτή του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο φέρνει στο φως η ιστοσελίδα Axios.

Η καταγραφή, που πραγματοποιήθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια στο πλαίσιο έρευνας για την κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων, φέρεται να καταγράφει τον τέως πρόεδρο των ΗΠΑ να δυσκολεύεται να θυμηθεί βασικά προσωπικά γεγονότα, όπως το πότε αποχώρησε από τη θέση του αντιπροέδρου ή την ημερομηνία θανάτου του γιου του, Μπο Μπάιντεν.

Η κατάθεσή του έγινε στο πλαίσιο της έρευνας του ειδικού εισαγγελέα Ρόμπερτ Χερ, ο οποίος είχε κληθεί να διαπιστώσει τους λόγους για τους οποίους ο Μπάιντεν διατηρούσε απόρρητα κρατικά έγγραφα σε ιδιωτικούς του χώρους. Παρά τα ευρήματα, ο Χερ αποφάσισε να μην του απαγγείλει κατηγορίες, επικαλούμενος, μεταξύ άλλων, την κατάσταση της μνήμης του.

Ακούστε το ηχητικό:

Στην έκθεσή του τον Φεβρουάριο του 2024, ο ειδικός εισαγγελέας περιέγραφε τον Μπάιντεν ως έναν «καλοπροαίρετο, ηλικιωμένο άνδρα με περιορισμένες αναμνήσεις», μια διατύπωση που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον Λευκό Οίκο αλλά και στους κόλπους των Δημοκρατικών.

Η αμερικανική κυβέρνηση είχε αρνηθεί πέρυσι τη δημοσιοποίηση της ηχογράφησης, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για υλικό που εμπίπτει στην προστασία του νόμου, ενώ κατηγόρησε τους Ρεπουμπλικανούς ότι επιχειρούν να τη χρησιμοποιήσουν πολιτικά ενόψει των εκλογών.

Την ίδια στιγμή, νέες αποκαλύψεις για την κατάσταση της υγείας του προέδρου έρχονται στο φως μέσα από το βιβλίο «Original Sin» των Τζέικ Τέιπερ και Άλεξ Τόμπσον. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, η εικόνα του Μπάιντεν το 2023 ήταν ιδιαίτερα ανησυχητική, σε σημείο που οι συνεργάτες του φέρεται να εξέταζαν ακόμη και τη χρήση αναπηρικού αμαξιδίου για τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Στο ίδιο βιβλίο περιγράφεται επίσης πως ο πρόεδρος δεν αναγνώρισε τον Τζορτζ Κλούνεϊ, ηθοποιό και γνωστό υποστηρικτή των Δημοκρατικών, ενώ ξεχνούσε τα ονόματα βασικών συνεργατών του.

Οι αποκαλύψεις, λίγους μήνες πριν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, αναμένεται να εντείνουν τη συζήτηση γύρω από τη ψυχική και σωματική ετοιμότητα του Αμερικανού προέδρου να διεκδικήσει μια δεύτερη θητεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.