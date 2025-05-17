Ο εθνικιστής υποψήφιος Τζόρτζε Σιμιόν ανακοίνωσε σήμερα πως αποφάσισε να κλείσει τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook και TikTok, την παραμονή του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Ρουμανία, που διεξάγονται σε τεταμένο κλίμα.

«Για να σεβαστώ αυτήν την ημέρα σιγής, κλείνω τον λογαριασμό μου», ανακοίνωσε στο Facebook. «Εκείνος στο TikTok έχει ήδη κλείσει (…) και καλώ όλον τον κόσμο να κάνει το ίδιο».

Ο επικεφαλής του εθνικιστικού κόμματος AUR, ηλικίας 38 ετών, θα αντιμετωπίσει αύριο τον κεντρώο δήμαρχο του Βουκουρεστίου Νικούσορ Νταν, ηλικίας 55 ετών, για το ανώτατο αξίωμα της χώρας, μια θέση που δίνει στον κάτοχό της την εξουσία να διορίζει στελέχη σε θέσεις κλειδιά και να συμμετέχει στις συνόδους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Ο Τζόρτζε Σιμιόν επικράτησε ευρέως στις εκλογές της 4ης Μαΐου εξασφαλίζοντας ποσοστό σχεδόν 41%, το διπλάσιο του αντιπάλου του, όμως οι δημοσκοπήσεις, που δεν υπήρξαν και τόσο αξιόπιστες κατά το παρελθόν, κάνουν λόγο πλέον για μια μάχη στήθος με στήθος.

Αυτός ο υπέρμαχος της εθνικής κυριαρχίας, θαυμαστής του Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε χθες για τους κινδύνους μιας «εκτεταμένης νοθείας», ισχυρισμούς που αμέσως απέρριψαν οι ρουμανικές αρχές.

Η ατμόσφαιρα είναι τεταμένη στη χώρα της ανατολικής Ευρώπης, που συνορεύει με την Ουκρανία, πέντε μήνες μετά τη σπανιότατη ακύρωση του πρώτου γύρου.

Την 24η Νοεμβρίου, ένας σχεδόν άγνωστος ακροδεξιός υποψήφιος, ο Καλίν Γκεοργκέσκου, είχε προκαλέσει έκπληξη, έπειτα από μια μεγάλη προεκλογική εκστρατεία στο TikTok, που είχε αμαυρωθεί από υποψίες για ρωσική παρέμβαση.

Έκτοτε, σε βάρος του πρώην υψηλόβαθμου δημόσιου λειτουργού απαγγέλθηκαν κατηγορίες και αποκλείστηκε από τον νέο γύρο, μια απόφαση που προκάλεσε διαδηλώσεις, πολλές φορές βίαιες, των υποστηρικτών του που έκαναν λόγο για «πραξικόπημα».

Προτού ο Τζόρτζε Σιμιόν ανακοινώσει την απόφασή του να κλείσει τους λογαριασμούς του στο TikTok και το Facebook, όπου τον ακολουθούν περισσότεροι από 1,5 εκατομμύρια άνθρωποι, χρήστες του διαδικτύου είχαν καταγγείλει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την ενέργεια λογοκρισίας ενός «συστήματος σε απόγνωση».

Σύμφωνα με τον πολιτικό αναλυτή Σέρτζιου Μισκόγιου, «επιδιώκει μέσω αυτού του ελιγμού να παρουσιαστεί ως ένας πολιτικός που σέβεται τους δημοκρατικούς κανόνες».

«Στην πραγματικότητα υπάρχουν χιλιάδες ψεύτικοι λογαριασμοί στο TikTok και σε άλλα μέσα που συνεχίζουν να κάνουν προπαγάνδα υπέρ του», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πηγή: skai.gr

