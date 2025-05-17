Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι εξαπέλυσε «πλήγματα ευρείας κλίμακας» στη Γάζα, σηματοδοτώντας την έναρξη της κλιμάκωσης της επίθεσής του στον παλαιστινιακό θύλακα που έχει καταστραφεί από τον πόλεμο, ενώ οι σφοδροί βομβαρδισμοί των τελευταίων ημερών έχουν προκαλέσει εκατοντάδες θανάτους.

Παρά την αυξανόμενη διεθνή κριτική για τον πόλεμο που διεξάγει, ο οποίος πυροδοτήθηκε από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι ο ισραηλινός στρατός θα εισέλθει «με όλη του τη δύναμη» στη Λωρίδα της Γάζας «για να ολοκληρώσουμε την επιχείρηση και να νικήσουμε τη Χαμάς».

Μόλις μερικές ώρες μετά το τέλος της περιοδείας στις χώρες του Κόλπου του Ντόναλντ Τραμπ, που εξέφρασε την ανησυχία του για τη λιμοκτονία στο παλαιστινιακό έδαφος, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι είχε «στη διάρκεια της περασμένης ημέρας, εξαπολύσει πλήγματα ευρείας κλίμακας και είχε μεταφέρει δυνάμεις για να πάρει τον έλεγχο ζωνών στη Λωρίδα της Γάζας».

«Αυτό εντάσσεται στο πλαίσιο των πρώτων φάσεων της επιχείρησης ‘Gideon Chariots’ (‘Τα άρματα του Γεδεών’) και της επέκτασης της επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο την επίτευξη όλων των στόχων του πολέμου, συμπεριλαμβανομένης της απελευθέρωσης των ομήρων και της ήττας της Χαμάς», ανέφερε ο στρατός νωρίς σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ύστερα από εκεχειρία δύο μηνών, ο ισραηλινός στρατός ξεκίνησε και πάλι την επίθεσή του στις 18 Μαρτίου στη Γάζα και πήρε τον έλεγχο μεγάλων τμημάτων του θύλακα. Η κυβέρνηση Νετανιάχου ανακοίνωσε στις αρχές Μαΐου σχέδιο για την «κατάκτηση» της Γάζας, την οποία το Ισραήλ κατείχε από το 1967 έως το 2005.

Η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας στη Γάζα δήλωσε ότι τα ισραηλινά πλήγματα σκότωσαν τουλάχιστον 100 ανθρώπους χθες Παρασκευή, αφού είχε ανακοινώσει πάνω από 80 θανάτους την Τετάρτη και περισσότερους από 100 την Πέμπτη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

