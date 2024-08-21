Λογαριασμός
Τρεις νεκροί και ένας τραυματίας από ένοπλη επίθεση σε σχολείο στη Βοσνία

Σύμφωνα με πληροφορίες, και ο θύτης και τα θύματα εργάζονταν στο σχολείο όπου πραγματοποιήθηκε η επίθεση

Βοσνία σχολείο

Τρεις εργαζόμενοι σε λύκειο της πόλης Σάνσκι Μοστ, στο δυτικό τμήμα της Βοσνίας- Ερζεγοβίνης, σκοτώθηκαν και ένας ακόμη τραυματίστηκε όταν ένας συνάδελφός τους άνοιξε πυρ προτού αποπειραθεί να αυτοκτονήσει, μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα την τοπική αστυνομία.

Η αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στις 10:15 (τοπική ώρα 11: 15 ώρα Ελλάδας) για έναν άνδρα που άνοιξε πυρ «με στρατιωτικό όπλο, ένα αυτόματο τουφέκι», δήλωσε ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομίας Αντνάν Μπεγκάνοβιτς.

«Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει και τραυματίστηκε σοβαρά», σημείωσε ο Μπεγκάνοβιτς, ενώ πρόσθεσε ότι ο δράστης έχει διακομιστεί σε νοσοκομείο της Μπάνια Λούκα.

Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό, ενώ δεν έχει σχολιάσει το κίνητρο του δράστη.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Ν1 ΤV – επικαλούμενο αυτόπτη μάρτυρα— μετέδωσε ότι ένας επιστάτης του σχολείου, εις βάρος του οποίου η διεύθυνση του λυκείου είχε λάβει πειθαρχικά μέτρα, αναζήτησε συγκεκριμένα άτομα και τα πυροβόλησε.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που πραγματοποιούνταν συνεδρίαση στο σχολείο ενόψει της επαναλειτουργίας του για τη νέα σχολική χρονιά. Στο κτίριο δεν υπήρχαν μαθητές.

Τα περιστατικά με μαζικούς πυροβολισμούς είναι σχετικά σπάνια στα Βαλκάνια.

Τον Ιούλιο βετεράνος του πολέμου στη γειτονική Κροατία σκότωσε πέντε ανθρώπους, μεταξύ των οποίων η μητέρα του, σε οίκο ευγηρίας και τραυμάτισε άλλους έξι.

Το πιο πρόσφατο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο στα Βαλκάνια σημειώθηκε τον Μάιο του 2023 στο Βελιγράδι όταν έφηβος σκότωσε δέκα ανθρώπους, εκ των οποίων εννέα συμμαθητές του.

