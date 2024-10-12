Ισραηλινές δυνάμεις βομβάρδισαν αυτή τη φορά μια αγορά στην πολυπληθή πόλη Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο σήμερα το βράδυ, περίπου δέκα χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Ισραήλ, μετέδωσε το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο ισραηλινός στρατός είχε προσφάτως καλέσει τους κατοίκους 25 τοποθεσιών, συμπεριλαμβανομένης της Ναμπατίγια, στην οποία βρίσκονται πολλά νοσοκομεία και κέντρα περιφερειακής διοίκησης, να μετακινηθούν βόρεια, καθώς οι ισραηλινές δυνάμεις εντείνουν τα πλήγματά τους και τις χερσαίες εισβολές του στο νότιο Λίβανο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

